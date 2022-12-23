Uzayda sızıntı krizi! Rusya, mürettebatını eve getirebilir: "Boş Soyuz" planı masada

Uzaydaki sızıntı krizi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlı Soyuz MS-22 uzay aracında bulunan Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin isimli 2 kozmonotun uzay yürüyüşünün iptal edilmesiyle gündemimize gelmişti. Yürüyüş, uzay aracındaki soğutma sıvısı sızıntısı nedeniyle iptal edilmişti. Rusya Uluslararası Uzay Ajansı (Roscosmos) ve NASA tarafından konuyla ilgili peş peşe açıklamalar yapılmıştı. NASA TV, kapsülden kar taneleri gibi akan beyaz parçacıkların görüntülerini yakalamıştı. Herkes Rusya'nın nasıl bir adım atacağını merak ederken, yeni bir haber İngiliz basınında yer aldı.

PLANLANANDAN ÖNCE EVE GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

BBC'nin haberine göre; Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, Soyuz kapsülleri sızdırmaya başladıktan sonra üç mürettebat üyesini planlanandan önce eve getirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS-UUİ) boş bir uzay aracı göndermeyi düşündüğünü söyledi.

Habere göre Roscosmos ve NASA, uzay aracındaki dış radyatörün delinmesine neyin sebep olduğunun net olmadığını bildirdi. Bir meteorun etkisi olma ihtimalini ise elediler.

Haberde sızıntının, iki kozmonotun rutin bir uzay yürüyüşüne hazırlanırken başladığı, üç mürettebat üyesinin Dünya'ya tam olarak nasıl geri getirileceğine dair ise henüz bir karar verilmediği belirtildi.

EN OLASI SEÇENEK: "BOŞ SOYUZ"

Ancak en olası seçeneğin, mürettebatı toplamak için başka bir Soyuz uzay aracı göndermek olduğu vurgulandı.

Daha az olası bir seçeneğin ise onları, uzay aracının mürettebat bölmesi içindeki sıcaklıkları düzenleyen soğutucunun çoğu olmadan, sızdıran kapsül ile eve getirmek olduğu bilgisi verildi.

NASA'nın ISS program yöneticisi Joel Montalbano, şubat ayının sonlarının başka bir Soyuz fırlatmak için en olası zaman olacağını dile getirdi. Mürettebat ise normal takvime göre mart ayında geri dönecekti.

Öte yandan NASA, mürettebattan hiçbirinin tehlikede olmadığını söylüyor.

Montalbano, kapsülün şu anda açık bir kapaktan uzay istasyonuna giden hava akışıyla havalandırıldığını söyledi.

ISS (UUİ) 1998 yılında başlatıldı ve Dünya'dan yaklaşık 400 km uzaklıkta bulunuyor. Kozmonotlar, istasyonda gelecekteki uzay görevlerine yardımcı olacak testler ve araştırmalar yapıyor.

