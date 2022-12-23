HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uzayda sızıntı krizi! Rusya, mürettebatını eve getirebilir: "Boş Soyuz" planı masada

Uzayda sızıntı krizi! Rusya, mürettebatını eve getirebilir: "Boş Soyuz" planı masada

23.12.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sızıntı krizi yaşanıyor. İstasyona bağlı Soyuz kapsülünde geçtiğimiz günlerde soğutma sıvısı sızıntısı başlamıştı. Hatta sızıntı nedeniyle kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin'in uzay yürüyüşü iptal edilmişti. Rusya'nın ne yapacağı merak edilirken, bu konuda yeni bir haber çıktı. Bu habere göre Rusya, üç mürettebat üyesini planlanandan daha önce Dünya'ya getirebilir. Öyle ki bir "Boş Soyuz" planı da düşünülüyor.

Uzayda sızıntı krizi! Rusya, mürettebatını eve getirebilir: "Boş Soyuz" planı masada

Uzaydaki sızıntı krizi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlı Soyuz MS-22 uzay aracında bulunan Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin isimli 2 kozmonotun uzay yürüyüşünün iptal edilmesiyle gündemimize gelmişti. Yürüyüş, uzay aracındaki soğutma sıvısı sızıntısı nedeniyle iptal edilmişti. Rusya Uluslararası Uzay Ajansı (Roscosmos) ve NASA tarafından konuyla ilgili peş peşe açıklamalar yapılmıştı. NASA TV, kapsülden kar taneleri gibi akan beyaz parçacıkların görüntülerini yakalamıştı. Herkes Rusya'nın nasıl bir adım atacağını merak ederken, yeni bir haber İngiliz basınında yer aldı.

PLANLANANDAN ÖNCE EVE GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

BBC'nin haberine göre; Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, Soyuz kapsülleri sızdırmaya başladıktan sonra üç mürettebat üyesini planlanandan önce eve getirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS-UUİ) boş bir uzay aracı göndermeyi düşündüğünü söyledi.

Habere göre Roscosmos ve NASA, uzay aracındaki dış radyatörün delinmesine neyin sebep olduğunun net olmadığını bildirdi. Bir meteorun etkisi olma ihtimalini ise elediler.

soyuz

Uzay aracında şok sızıntı! İptal edildi... Flaş açıklamalar geldi Uzay aracında şok sızıntı! İptal edildi... Flaş açıklamalar geldi

Haberde sızıntının, iki kozmonotun rutin bir uzay yürüyüşüne hazırlanırken başladığı, üç mürettebat üyesinin Dünya'ya tam olarak nasıl geri getirileceğine dair ise henüz bir karar verilmediği belirtildi.

EN OLASI SEÇENEK: "BOŞ SOYUZ"

Ancak en olası seçeneğin, mürettebatı toplamak için başka bir Soyuz uzay aracı göndermek olduğu vurgulandı.

Daha az olası bir seçeneğin ise onları, uzay aracının mürettebat bölmesi içindeki sıcaklıkları düzenleyen soğutucunun çoğu olmadan, sızdıran kapsül ile eve getirmek olduğu bilgisi verildi.

NASA'nın ISS program yöneticisi Joel Montalbano, şubat ayının sonlarının başka bir Soyuz fırlatmak için en olası zaman olacağını dile getirdi. Mürettebat ise normal takvime göre mart ayında geri dönecekti.

Öte yandan NASA, mürettebattan hiçbirinin tehlikede olmadığını söylüyor.

Montalbano, kapsülün şu anda açık bir kapaktan uzay istasyonuna giden hava akışıyla havalandırıldığını söyledi.

ISS (UUİ) 1998 yılında başlatıldı ve Dünya'dan yaklaşık 400 km uzaklıkta bulunuyor. Kozmonotlar, istasyonda gelecekteki uzay görevlerine yardımcı olacak testler ve araştırmalar yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'liler neye uğradığını şaşırdı: 1 saat içindeki sıcaklık düşüşü tarihe geçti! "Kaos yaşanmasını bekliyoruz!" ABD'liler neye uğradığını şaşırdı: 1 saat içindeki sıcaklık düşüşü tarihe geçti! "Kaos yaşanmasını bekliyoruz!"
Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret ile ilgili ilk tepki!Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret ile ilgili ilk tepki!
Herkesin merakla beklediği kar yağışı açıklaması geldiHerkesin merakla beklediği kar yağışı açıklaması geldi
Anahtar Kelimeler:
Rusya Uluslararası Uzay İstasyonu Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos)

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...

Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...

Sahte doktor Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cezaevinde bakın ne istemiş

Sahte doktor Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cezaevinde bakın ne istemiş

Akşener'den gündem olacak 'adaylık' çıkışı! İmamoğlu için çok net konuştu

Akşener'den gündem olacak 'adaylık' çıkışı! İmamoğlu için çok net konuştu

Asansörde dehşeti yaşadı! 'Üstümü açmaya, parçalamaya başladı

Asansörde dehşeti yaşadı! 'Üstümü açmaya, parçalamaya başladı

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Flaş fırsat: Çok sevilen o robot süpürgede 2500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Çok sevilen o robot süpürgede 2500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.