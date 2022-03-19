Uzaydan destek geldi! Rus kozmonotlar Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydi

Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatı sonrası Rusya'ya tepkiler sürerken, Ukrayna'ya destek ise çığ gibi büyüyor. Bunun son örneği ise Rus kozmonotlardan geldi.

Rus uzay ajansına bağlı (Roscosmos) kozmotlar Denis Matveyev, Sergey Korsakov ve Oleg Artemyev dün Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü'nden bir Soyuz MS-21 ile fırlatıldı.

Uzay aracının ISS'ye yaklaştığı görüntülerde kozmonotların üzerinde mavi uçuş tulumu olduğu ancak aracın ISS'ye kenetlenmesinin ardından Ukrayna bayrağını anımsatan sarı ve mavi renkte tulum giydikleri görüldü.

Kozmonotlara giydikleri tulumların rengi sorulduğunda, kıyafetleri kendi istekleriyle seçtikleri belirtildi.

Kozmonot Artemyev, "Renk seçme sırası bizdeydi. Aslında çok fazla sarı malzeme biriktirmiştik bu yüzden kullanmamız gerekiyordu. Bu yüzden sarı giyinmek zorunda kaldık." dedi. (AA)



