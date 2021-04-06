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Uzaylılarla temas ne zaman? Ünlü bilim insanı açıkladı

06.04.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li ünlü bilim insanı Kaku, uzaylılarla yakın bir tarihte temas kurulacağını düşünüyor. Ancak Kaku'ya göre ilk teması kurmak Dünya için tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Uzaylılarla temas ne zaman? Ünlü bilim insanı açıkladı

Teorik fizikçi Michio Kaku, uzayda yaşama ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaku, bu yüzyılın sonunda uzaylılarla etkileşimin kurulacağını düşündüğünü söyledi. Ancak ünlü profesör Kaku'ya göre uzaylılarla iletişime geçmek oldukça kötü bir fikir.

Fizikçi Kaku, tezini güçlendirmek için tarihten bir örnek de verdi. 16. yüzyıldaki Aztek Kralı 2. Montezuma'nın İspanyol Cortes'le görüşmesinden ders alınması gerektiğini söyledi.

İspanyol Cortes'le karşılaşan Kral Montezuma, imparatorluğu dahil olmak üzere elindeki her şeyi kaybetmişti.

Kaku'ya göre bu nedenle uzaylılarla ilk temasta, Dünyalıların oldukça dikkatli olması gerekiyor.

KEŞFİ GERÇEKLEŞTİRECEK GÖREV

Ekim ayında James Webb Uzay Teleskobu'nın fırlatılması planlanıyor. Profesör Kaku, uzaylı keşfini bu teleskobun yapacağını düşünüyor. Kaku, James Webb'le binlerce gezegene bakma şansına erişeceğimizi aktardı.

ESKİ CIA DİREKTÖRÜ: ARTIK İNANMAYA BAŞLADIM

Uzaylılar var mı sorusu yüzyıllardır hem bilim dünyasının hem de insanların kafasını kurcalarken, uzaylıların varlığına ilişkin ABD' den açıklama geldi. ABD eski Başkanı Bill Clinton döneminde ve 1993-1995 yılları arasında Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nü (CIA) yöneten R. James Woolsey, sosyal medya üzerinden verdiği röportajda uzaylıların varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Woolsey uzaylılara inanmadığını ancak, yıllar önce şahit olduğu bir olay sonrası fikrinin tamamen değiştiğini ifade ederek,"Artık inanmaya başladım" dedi.

"UÇAK 12 BİN METREDE DURDU"

Woolsey, bir arkadaşının kullandığı savaş uçağının havada UFO ile karşılaştıktan sonra 12 bin metrede durarak asılı kaldığını anlatarak, " Gördüğüm bu olay uzaylılara olan inancımı tetikledi" dedi. Woolsey, uzaylılar geldiğinde insanlığın dostça davranmasını ummuduğunu belirtti. Öte yandan, Ocak ayında Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık 2.2 milyon belgeyi indirilebilir bir formatta erişime açtığını duyurmuştu.

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