Üzerine dolap düşen öğrencinin ölümüne ilişkin soruşturma

Ardahan'da, eğitim gördüğü okulun pansiyonunda üzerine elbise dolabı düşen 10 yaşındaki öğrenci Zerin Koç'un hayatını kaybettiği olaya ilişkin görevlendirilen iki müfettiş çalışmalarına başladı.
Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazımkarabekir Yatılı Bölge Ortaokulunun pansiyonunda kalan 5. sınıf öğrencisi Zerin Koç'un ölümüne ilişkin Valilikçe açılan idari soruşturmanın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iki müfettişin Ardahan'a geldiğini söyledi.
Olayın üzerinde hassas şekilde durduklarını dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:
"Soruşturmayı titizlikle sürdürüyoruz. Bakanlıkça görevlendirilen iki müfettiş çalışmalara bugün itibarıyla başladı. Çocuk bizim çocuğumuz. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Talihsiz bir olay yaşandı, bunun gereği neyse hep birlikte yapacağız. Sadece ailenin gönlü buruk değil bizim de gönlümüz buruk. Aynı acıyı bizler ve öğretmenler de yaşıyor."
Bilmez, olayla ilgili adli soruşturmanın da sürdüğünü sözlerine ekledi.
- Olayın geçmişi
Kazımkarabekir Yatılı Bölge Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Zerin Koç, önceki gün okulun pansiyonundaki odasında arkadaşları ile oyun oynarken üzerine elbise ve kitap koymak için kullandıkları dolabın düşmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.
Olaya ilişkin adli soruşturmanın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığınca, ilgililerin herhangi bir ihmali bulunup bulunmadığının araştırılması için inceleme ve adli soruşturma da başlatılmıştı.
Konuyla ilgili idari soruşturma çerçevesinde, okulun müdürü Tahir Koçak açığa alınmıştı.
Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!
Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı
Hırsızlık için girdiği evdeki kadına dehşeti yaşattı!
Anne dayağından kaçtı, balkondan atladı
AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması
İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti
BBC’nin kraliyet düğünü canlı yayınında altyazı kazası: 'Prenses’in göğüsleri ne güzel'
Nepal'de şiddetli fırtına! Çok sayıda dağcı hayatını kaybetti
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum