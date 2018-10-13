Üzerine dolap düşen öğrencinin ölümüne ilişkin soruşturma

Ardahan'da, eğitim gördüğü okulun pansiyonunda üzerine elbise dolabı düşen 10 yaşındaki öğrenci Zerin Koç'un hayatını kaybettiği olaya ilişkin görevlendirilen iki müfettiş çalışmalarına başladı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazımkarabekir Yatılı Bölge Ortaokulunun pansiyonunda kalan 5. sınıf öğrencisi Zerin Koç'un ölümüne ilişkin Valilikçe açılan idari soruşturmanın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iki müfettişin Ardahan'a geldiğini söyledi.

Olayın üzerinde hassas şekilde durduklarını dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:

"Soruşturmayı titizlikle sürdürüyoruz. Bakanlıkça görevlendirilen iki müfettiş çalışmalara bugün itibarıyla başladı. Çocuk bizim çocuğumuz. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Talihsiz bir olay yaşandı, bunun gereği neyse hep birlikte yapacağız. Sadece ailenin gönlü buruk değil bizim de gönlümüz buruk. Aynı acıyı bizler ve öğretmenler de yaşıyor."

Bilmez, olayla ilgili adli soruşturmanın da sürdüğünü sözlerine ekledi.