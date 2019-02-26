Uzlaşmak için Mehmetçik Vakfını adres gösterdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tehdit iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen şüpheli, uzlaştırma kapsamında Mehmetçik Vakfına bağışta bulunarak ceza almadı.
Müşteki E.G, tehdit edildiği iddiasıyla Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Ç.B'den şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Ç.B hakkında açılan soruşturma dosyasını, ilgili yasa kapsamına girmesi ve tarafların anlaşma ihtimali bulunması sebebiyle uzlaştırmacıya gönderdi.
Uzlaştırmacının görüştüğü E.G, şüpheli Ç.B'den Mehmetçik Vakfına bağışta bulunması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini belirtti.
Mehmetçik Vakfına 100 lira bağışta bulunan şüpheli Ç.B, bağış makbuzunu dosyaya ibraz etti.
Müştekinin şartını yerine getiren Ç.B, tehdit suçlamasından ceza almaktan kurtuldu.
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