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  4. Uzman çavuş dehşeti! 4 aylık bebeğini öldürdü, eşini yaraladı, kendini de başından vurdu

Uzman çavuş dehşeti! 4 aylık bebeğini öldürdü, eşini yaraladı, kendini de başından vurdu

31.03.2024 07:59
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Van'ın Çaldıran ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen uzman çavuş dehşet saçtı. 4 aylık bebeğini tabancayla öldüren uzman çavuş, eşini omzundan yaraladıktan sonra kendini de başından vurdu. Talihsiz bebeğin cansız bedeni morga götürülürken, hastaneye kaldırılan karı-koca tedaviye alındı. İşte detaylar...

Uzman çavuş dehşeti! 4 aylık bebeğini öldürdü, eşini yaraladı, kendini de başından vurdu

Kan donduran olay, akşam saatlerinde Çaldıran ilçesinde meydana geldi. Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan, iddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve ismi henüz öğrenilemeyen uzman çavuş, önce 4 aylık bebeğini tabancayla vurdu, daha sonra eşini yaralayıp, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Evden gelen silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler talihsiz bebeğin yaşamını yitirdiğini belirlerken, uzman çavuşun başından, eşinin ise omzundan yaralandığı tespit edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz bebeğin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, tedaviye alınan çiftten uzman çavuşun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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