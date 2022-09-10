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  4. Uzman Çavuş parkta intihar etti! Beylik tabancasını alıp kaçan kişi tutuklandı

Uzman Çavuş parkta intihar etti! Beylik tabancasını alıp kaçan kişi tutuklandı

10.09.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te meydana gelen korkunç olayda intihar ettiği üzerinde durulan uzman Turgay Külcü'nün beylik tabancası ile cep telefonlarının çalındığı tespit edildi. Polis, kimliklerini tespit ettiği 6 şüpheliyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.U. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uzman Çavuş parkta intihar etti! Beylik tabancasını alıp kaçan kişi tutuklandı

Olay, 27 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep kent merkezindeki 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda meydana gelmişti. İddiaya göre, sabah erken saatlerde parktaki bankta bir kişi kafasından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş ve olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu ölü bulunan kişinin Gaziantep'te geçici olarak görev yapan Uzman Çavuş Turgay Külcü olduğu tespit edilmişti. Külcü'nün intihar ettiği değerlendirilirken, olay yerinde beylik tabancası ile cep telefonları bulunamamıştı. Yaşanan olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp olan beylik tabancası ile cep telefonlarını E.Ü. isimli şahsın çaldığını tespit etti.

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ŞÜPHELİ ŞAHIS İLE İRTİBATTA OLDUĞU 5 DİĞER ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yapılan tespitin ardından kayıp olan beylik tabancası ile cep telefonlarını çaldığı iddia edilen E.Ü. ile şahsın tabanca ve telefonları al-sat yapmak için irtibatta olduğu 5 şahıs adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden E.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin irtibatta olduğu 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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