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Uzman çavuş, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu

27.08.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te kan donduran bir olay yaşandı. Kentte geçici olarak görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş Turgay K., kent merkezindeki parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin araştırma sürüyor.

Uzman çavuş, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kan donduran olay, Gaziantep kent merkezindeki 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar, sabah erken saatlerde parktaki bir bankta hareketsiz şekilde duran birini fark etti. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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UZMAN ÇAVUŞ ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, hareketsiz şekilde duran şahsın, kafasına sıkılmış halde öldüğünü belirledi. Ekiplerin incelemesinde, ölü bulunan şahsın kentte geçici olarak görev yapan uzman çavuş Turgay K. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

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CİNAYET YA DA İNTİHAR ŞÜPHESİ

Parktaki bankta ölü bulunan uzman çavuş Turgay K.’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet yada intihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Uzman Çavuş Gaziantep
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