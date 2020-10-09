HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzman doktordan koronavirüs uyarısı: İlk defa ölümü hissettim, işin şakası yok!

Uzman doktordan koronavirüs uyarısı: İlk defa ölümü hissettim, işin şakası yok!

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2020 12:11 | Son Güncelleme

Tokat'ta koronavirüsü yenen Uzm. Dr. Mustafa Demir, ilk kez bir hastalık nedeniyle ölüm korkusu yaşadığını anlattı. İlk kez ölümü hissettiğini söyleyen Demir, 'Bu işin şakası yok' dedi.

Uzman doktordan koronavirüs uyarısı: İlk defa ölümü hissettim, işin şakası yok!

Tokat Devlet Hastanesinde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Nefroloji Uzm. Dr. Mustafa Demir, birkaç gün geçmeyen halsizlik ve vücut ağrıları belirtileri ile hastanenin pandemi polikliniğine başvurdu. Demir’in Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası evinde tedavisine başlandı. 14 gün boyunca ilaç tedavisi gören Demir, kendisini çocuklarından ve eşinden izole etti. Karantina süresinin dolmasının ardından son yaptırdığı testi negatif çıkan Dr. Demir, görevine yeniden döndü. Tedavi gördüğü süre içinde yaşadıklarını dile getiren Demir, belirtilerin halsizlik ve vücut ağrıları olarak başladığını kaydetti.

'AĞRILAR DAYANILMAZ ŞEKİLDE OLUYORDU'

Mevsimsel bir rahatsızlık olabileceğini düşünerek bir iki günlük takibin ardından bu ağrıların geçmemesi üzerine hastanede test yaptırdığını belirten Demir, “Test sonucum pozitifi çıktıktan sonra asıl sıkıntılar başladı. Ateş, genel vücut ağrısı, göz kapaklarımdan itibaren tüm vücudumda ağrı vardı. Bu ağrılar dayanılmaz şekilde oluyordu. Ateşim olduğu zaman kendimi kontrol edemiyordum. Ateşle birlikte titreme oluyordu. Bu şekilde devam eden hastalık benim için yıpratıcı geçti. Sevdiklerinizden uzak kalıyorsunuz, onlar bulaştırma korkusu oluyor. Beni çok seven kızıma günlerce sarılamadım” dedi.

AW135418_02 (1)

'İLK DEFA ÖLÜMÜ HİSSETTİĞİM HASTALIK BU OLDU'

Evde geçirdiği korku dolu günleri dile getiren Demir, “Bu süreçte yediklerinizden içtiklerinizden tat alamıyorsunuz. Hayattan tat alamıyorsunuz, uykunuzdan bir şey anlamıyorsunuz. Sadece aklınıza ölüm bir şekilde geliyor. Rahat nefes alabiliyor muyum diye sürekli bir ölüm korkusu kafanızda duruyor. Ben bugüne kadar çok hastalık yasamışımdır ama ilk defa ölümü hissettiğim hastalık bu oldu. Gerçekten bu işin şakası yok. Diğer hastalıklara benzemiyor” diye konuştu.

AW135418_03

VATANDAŞLARI UYARDI

Vatandaşları hastalığa karşı daha duyarlı olmaya davet eden Demir, “İnsanlara tavsiyem bu hastalığın şakası yok. Bu ciddi bir hastalık. Dışarıya çıktığımızda maske takmadan sosyal mesafeye dikkat etmeden bir arada oturup kalkıyorlar, bu korkunç bir şey. İnsanlar farkında değiller ama en yakınındaki sevdiklerine bu hastalığı bulaştırabilirler” ifadelerini kullandı.

AW135418_04

HASTALIĞA TEKRAR YAKALANMA RİSKİ VAR

Demir, kendisini yeninden doğmuş gibi hissettiğini ifade ederek açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Ben bu hastalığa yakalandım kurtuldum diye bir şey yok. Bu hastalığa tekrar yakalanabilme ihtimali var. O nedenle önlemlere herkesin devam etmesi gerekir diye düşünüyor”
(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Balık eti ve kılçık tozuyla yapıyorlar! Çölyak hastaları...Balık eti ve kılçık tozuyla yapıyorlar! Çölyak hastaları...
Şeflerin sır gibi sakladığı Çıtır Louisiana tavuk kanat tarifi!Şeflerin sır gibi sakladığı Çıtır Louisiana tavuk kanat tarifi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Putin harekete geçti
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Putin harekete geçti
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Tek kaynak yoğurt değil! Turşu yemek de...
Tek kaynak yoğurt değil! Turşu yemek de...
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık ocağı kaçta açılıyor? Sağlık ocağı kaçta kapanıyor? 2020 sağlık ocağı çalışma saatleri neler?
2020 sağlık ocağı çalışma saatleri!
Türk bilim insanları buldu! Çölyak hastaları da yiyebilecek: Balık ve kılçıktan makarna yaptılar
Balık eti ve kılçık tozuyla yapıyorlar! Çölyak hastaları...
Yerli koronavirüs ilacında sona gelindi
Yerli koronavirüs ilacında sona gelindi
Zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü! Onlar yiyor diye...
Zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü! Onlar yiyor diye...
Yumurta dondurma nedir? Yumurta dondurma nasıl yapılır? Yumurta dondurma kimlere yapılır?
Yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır?
Koronavirüs sürecinde diş eti kanamalarına dikkat!
Diş hekimleri uyardı! O hastalık da nefes almayı zorlaştırıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.