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Uzman erbaşların sosyal tesis imkanları artırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 20:51 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ankara, İstanbul ve İzmir’de, Uzman Erbaş Orduevi olarak kullanılabilecek yapılara yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Uzman erbaşların sosyal tesis imkanları artırılıyor

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ankara, İstanbul ve İzmir’de, Uzman Erbaş Orduevi olarak kullanılabilecek yapılara yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Bakanlığın internet sitesinde, uzman erbaşların sosyal tesis imkanlarının artırılması için yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, İzmir'in Konak ilçesinde, subay orduevi ek binası olarak kullanılan 10 odalı ve 31 yatak kapasiteli 2 katlı binanın, İzmir Orduevi Müdürlüğünce 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren uzman erbaş (E kategorisi) vardiya yatakhanesi olarak hizmete sunulduğu belirtildi. Alsancak Mahallesi'nde merkezi bir konumda yer alan bina ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli uzman erbaşlar ve ailelerinin görev, izin ve hastalık gibi nedenlerle İzmir’deki konaklama ihtiyaçlarının karşılanacağı kaydedildi.
Uzman erbaşların Ankara’daki konaklama ihtiyaçlarını karşılamak için ise Kızılay'da merkezi bir konumda yer alan 12 katlı ve 169 misafir kapasitesine sahip olacak binanın Milli Savunma Bakanlığınca devralındığı, bu binanın uzman erbaş orduevine dönüştürülmesi çalışmalarının sürdüğü ve 2019'un ikinci yarısında hizmete sunulmasının planlandığı açıklandı.
Uzman erbaşların, bu yapılanmaların yanı sıra 189 sosyal tesisten daha diğer statüdeki personel ile birlikte faydalandığı kaydedildi.
Ayrıca sadece uzman erbaşların yararlandığı Ankara'da Etiler Orduevi bünyesinde 100 yataklı, Jandarma Genel Komutanlığı bağlısı Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığı Kışla Gazino Müdürlüğünde 70 yataklı ve İstanbul’da Harbiye Orduevi bünyesinde 37 yataklı uzman erbaş vardiya yatakhaneleri bulunduğu bildirildi.

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