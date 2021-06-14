Uzman isim açıkladı: Bakla tüketimi, meme kanserine karşı etkili

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Dilek Sivri, fitokimyasal içeriği zengin olan bir sebze olan bakla tüketimi hakkında bilgiler aktardı. İçeriğindeki izoflavonun meme kanseri gibi bazı kanser türlerine karşı etkili olduğu hakkında deneysel çalışmaların bulunduğunu ifade eden Sivri, “Ayrıca içeriğindeki lif LDL kolesterolü düşür, kolon sağlığını korur, kan şekerini regüle eder, doygunluk hissini artırarak kilo kontrolünü sağlar” dedi.

Mevsim geçişlerinin olduğu bu dönemde yetişen taze bakla tüketimiyle içeriğinde bulunan C vitamini ve fitokimyasallar aracılığıyla bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini söyleyen Sivri, “Baklanın protein içerip kolesterol içermemesi kolesterolü yüksek bireyler için kırmızı ete alternatif oluştururken, vejetaryen ve vegan beslenmesinde ana öğünde olması gereken besinlerdendir” ifadelerini kullandı.

“PARKİNSON HASTALARININ BAKLA TÜKETİMİNE DİKKAT”

Bazı bireylerin bakla tüketirken daha dikkatli olması gerekirken bazılarının uzak durması gerektiğinin altını çizen Sivri şu ifadeleri kullandı: