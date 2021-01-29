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Uzman isim açıkladı! Pandemide çocuklarda görülen migren yüzde 50 arttı

29.01.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Uzman isim açıkladı! Pandemide çocuklarda görülen migren yüzde 50 arttı

Pediatri Uzmanı Dr. Can Özoğlu, pandemi döneminde çocukların endişe ve kaygı ile yeme ve uyku bozukluğu gibi sorunlar yaşadığını belirterek, migren şikayetlerinin yüzde 50 arttığını söyledi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte çocukların evde geçirdiği süre de arttı. İzmir Kent Bayraklı Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Özoğlu, pandemi döneminde çocuklarda görülen migrenin yüzde 50 arttığını söyledi. Dr. Özoğlu, "Pandemi döneminde anne ve babalar da endişeli. Herkesin iş düzeni değişti. Çocuklar okula gitmiyor, yeni bir hayat düzenine geçtik. Bu değişiklikler tabi ki çocukları da etkiliyor. Normal yaşantılarının yanı sıra belirsizlikler onları endişelendirebiliyor. Bu endişeler nedeniyle çocukların aileleriyle, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle ilişkileri sekteye uğradı. Bu değişiklikler çocukları endişeye sevk ettiğinden çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de çocuklarda pek akla gelmeyen bir hastalık olan migren. Daha çok yetişkin hastalığı olarak biliniyor. Fakat çocuklarda da çok küçük yaşlardan itibaren migreni görebiliyoruz" dedi.

TETİKLEYEN FAKTÖRLERİ SIRALADI

Dr. Can Özoğlu, çocuklarda migreni tetikleyen etkenleri ise şöyle anlattı:

"Pandemi döneminde artan fast food yeme tarzında yer alan işlenmiş gıdalar, salam ve sosis gibi sodyum glutamat içeriği olan hazır gıdalar, migreni tetikleyebilen faktörlerden. Bunun yanında uyku bozuklukları var. Hem ailelerin hem çocukların bu yeni dönemde uyku düzeni değişti. Sadece az uyumak değil, çok uyumak da migreni tetikleyebilir. Uyku saatinin değişikliği de migreni tetikleyen faktörlerdendir. Ayrıca pandemi döneminde maalesef çocuklarımız eskisi gibi sokağa da çıkamıyor. Okula gidip, beden derslerine giremiyorlar. Bu spor yapamamalarına neden oluyor. Çocuklarda obezite artışı görüyoruz. Biz biliyoruz ki insülin direnci yüksek olan kişilerde migren daha çok görülmekte. Migrenin kronikleşme riski artmakta. Endişe, kaygı, yeme alışkanlığı değişikliği ve uyku bozukluğu derken, biz migren şikayetlerini polikliniklerimizde daha fazla görmekteyiz."

ANNE VE BABALARA ÇAĞRI

Anne-babalara da çağrıda bulunan Uzman Dr. Can Özoğlu, "Belirsizlikleri azaltmamız gerekiyor. Pandemi döneminde çocuklarımız çok fazla hastalık ve ölüm gibi çok kötü haberleri öğreniyorlar. Bu dönemde ebeveynler pandemi sürecini merak ettiklerinden çok fazla medyaya ilgi gösteriyor. Bu çok doğal bir şey. Ama bunu yaparken çocuklarımızı, bu haberlerden uzak tutmamız gerekiyor. Bunun yanında küçük çocuklar, bu süreci yeterince tanımlayamıyor. Eğer çocukların soruları varsa, onlara da açıklık getirmeliyiz. Uygun bir dille onların endişelerini azaltmamız gerekiyor. Eğer biz bunu yapmazsak çocuk, kendi soyut endişelerini buna katıyor. Olduğundan daha tehlikeli bir boyut kazanabiliyor endişeleri" dedi.

Kaynak: DHA

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