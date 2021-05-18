Uzman isim uyardı: Gölgede bile güneşten korunun

Dermatoloji uzmanı Dr. Elif Benar, tatil beldelerinde şemsiye altında veya gölgede bulunmanın bizleri UV ışınlarından korumadığına dikkat çekerek “Şemsiye altında olsak da ışınlar plajda kumlardan, ayrıca deniz ve havuz kenarında da sudan yansıyarak bize ulaşıyor ve ışınların yüzde 34’üne maruz kalıyoruz. Kapalı havalarda güneşi görmüyor olsak da zararlı UV ışınlarının yüzde 80 i bulutlardan süzülüyor ve derimizi etkiliyor. Gölgede de güneşten korunma önlemlerine dikkat edin. Gölgede bile güneşten koruyucu ürün kullanmayı asla ihmal etmemeliyiz” dedi. Dr. Benar, güneşten nasıl korunmak gerektiğini anlattı.

“AŞIRI GÜNEŞLENME YILLAR İÇİNDE YAŞLANMAYI HIZLANDIRIYOR"

Vücuda yararı kadar zararı da olabilen güneşten korunmak için çeşitli yöntemler olduğunu vurgulayan Benar “Güneş ışığı UV-A ve UV-B denen 2 yapısal bileşim içeriyor. UV-A ışınları yeryüzüne gün boyu, UV-B ışınları ise 12.00 ve 14.00 saatleri arasında yoğun olarak ulaşıyor. Özellikle ozon tabakasının delinmesi ve çevre kirliliği sonucu bu ışınların yeryüzüne daha fazla ulaşmaları nedeniyle cildimiz ciddi boyutlarda hasar görüyor. UV-A ışınları cildimizin derinlerine inip ciltte derin kırışıklar ve lekeler oluşturuyor. Öğle saatlerinde yoğunlaşan UV-B ışını ise güneş yanığına neden oluyor ve cilt kanserine davetiye çıkarıyor. Aşırı güneşlenmenin yıllar içinde yaşlanmayı hızlandırdığını, ciltte kırışıklıklara ve lekelere yol açtığı birçok bilimsel çalışmada ispatlanmıştır. Dolayısıyla güneşten korunmak cild sağlığımız için olmazsa olmazdır” diye konuştu.