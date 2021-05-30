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Uzman isim uyardı, vatandaşlar dikkat: 900’e yakın hastalığı insana bulaştırabiliyor

30.05.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların ısınması ile ortaya çıkan keneler ile ilgili bilgiler veren Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, kenenin 900’e yakın hastalığı canlılara nakledebileceğini söyleyerek, “Hayvan besleyen vatandaşlarımız da çok dikkatli olmalı” dedi.

Uzman isim uyardı, vatandaşlar dikkat: 900’e yakın hastalığı insana bulaştırabiliyor

Pikniğe gidecek vatandaşların açık renk giysiler giymesi gerektiğini söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, "Havaların ısınması ve buna bağlı olarak nemin de artmasıyla birlikte artık keneler doğal ortamı olan doğaya çıkmış oldular. Hal böyle olunca da keneler diğer canlılardan kan emen, vücudundaki enfeksiyonlardan nakleden akarlardır. 900’e yakın hastalığı gerek insanlara, gerek de diğer canlılara hastalık nakledebilmektedirler. O nedenle hayvan besleyenlere vatandaşlarımızın ve diğer vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olması lazım. Havaların ısınmasıyla piknik alanlarına özellikle sulak mera gibi yerlere piknik yapmaya giden vatandaşlarımız burada çok dikkatli olması gerekiyor. Açık renkli giysiler giyerek, kenelerin vücutlarına gelip, gelmediğini görmeleri tespit edebilirler. Onun haricinde de hayvan besleyen yetiştiricilerimiz bahçeli ortamlarına veya meraya hayvanlarını çıkardıkları zaman hayvanlarını düzenli olarak keneye karşı ilaçlar ise hayvanlarını ve kendilerini korumuş olurlar” dedi.

"KENDİLERİ KENEYİ ÇIKARMAYA ÇALIŞMAMALIDIRLAR"

Ergül, vatandaşların doğal ortamlardan döndükten sonra kendilerini kontrol etmeleri gerektiğini söyleyerek, “Özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi dediğimiz, insanları hastalığı bulaştırmada lyme dediğimiz ya da babesioz dediğimiz birçok hastalığı bulaştırabilmektedirler. Bu da büyük baş hayvanlarımızda verim kaybına, yetiştiricilerimizin ekonomik kaybına hatta vatandaşlarımızın ölüm derecesine varan hastalıkları nakletmiş olmaktadırlar. Keneler vücuda geldiklerinde diğer canlılar veya vatandaşlar bunun farkına varamazlar. Piknik alanlarınızdan döndüklerinde kendilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Eğer ki vücutlarına kene yapışmış ise en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeliler. Kendileri keneyi çıkarmaya çalışmamalıdırlar. Çünkü keneyi çıkarttıkları esnada bilinçsiz bir şekilde çıkartırlarsa kenenin taşımış olduğu enfeksiyonu da kendilerine nakledebilmektedir. Doktor kontrolünde sağlık ocağında çıkartılması en uygun yöntemdir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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