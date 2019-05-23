Uzman kılığına giren hırsızlar, 45 milyon euroluk pırlanta çaldı

Paris’te bir otel odasında 45 milyon euro değerinde pırlantayı inceleme bahanesiyle çalan uzman kılığındaki 2 kişi, inceledikleri pırlantayı sahtesi ile değiştirip kayıplara karıştı.

Paris’te bir otel odasında 2 dolandırıcı, 45 milyon euro değerinde bir pırlantayı çalmak için uzman kılığına büründü. İnceleme bahanesiyle eline alan ve yerine sahtesini koyan uzman kılığındaki 2 kişi, gerçek pırlanta ile kayıplara karıştı. Paris’in 8’inci bölgesinde Marie-Madeleine Dioubate otelinde gerçekleşen olayda sözde uzmanların 45 milyon euro değerinde olduğuna dair sahibine sertifika verdiği, daha sonra gerçek pırlantayı sahtesi ile değiştirip kayıplara karıştığı öğrenildi.

İsmi açıklanmayan ve eski Gine Cumhurbaşkanı adaylarından olduğu öğrenilen pırlanta sahibinin değişimi daha sonra fark ettiği ve şikayette bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, Paris Polisi Çetelerle Mücadele (BRB) biriminin soruşturma başlattığı ve pırlantanın açıklanandan daha değerli olabileceği öğrenildi.

