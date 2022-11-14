Uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı! MEB uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri basvuru.meb.gov.tr sorgulama

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yayımlandı. Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı 19 Kasım 2022'de saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek. Uzman öğretmenlik sınavına girecek olan adaylar sınav yerlerini yayımlanan giriş belgesi ile öğrenebilecekler. İşte uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi alma ekranı

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri, "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Uzman ve başöğretmenlik için sınava katılacak öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ



Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesi, binası, salon ve sırada sınava girecek.

Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecek.

Sınav, 19 Kasım 2022'de saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda 5'er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.

SONUÇLAR ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK

Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'den itibaren ilan edilecek.

