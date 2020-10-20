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Uzmanı açıkladı: Koronavirüs hastaların yüzde 30’unda sinir sistemine tutunmuştur

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.10.2020 10:15 | Son Güncelleme

Koronavirüsün birçok virüste olduğu gibi sinir sistemini tuttuğuna ve uzun süre gizli kalabileceğine dikkat çeken Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Kapan, hastaların yaklaşık yüzde 30’unda koronavirüsün sinir sistemine tutunduğunu, hatta bu oranın daha fazla olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Uzmanı açıkladı: Koronavirüs hastaların yüzde 30’unda sinir sistemine tutunmuştur

Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Kapan, tüm dünyayı etkisi altına koronavirüse karşı yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgiler aktardı.

'HASTALARIN YÜZDE 30'UNDA KORONAVİRÜS SİNİR SİSTEMİNE TUTUNMUŞTUR'

Birinci gündemlerinin koronavirüs olduğuna değinen Uzm. Dr. Oktay Kapan, "İnsanların çoğu bir şekilde koronavirüs ile tanışacak gibi. Çünkü etrafımızda, iş yerimizde, mahallemizde, hatta apartmanda veya akrabalarımızın en az birkaçında koronavirüs olmayan yok. Salgının ilk belirlendiği tarihten bugüne hastaların yaklaşık yüzde 30’unda virüs sinir sistemine tutunmuştur. Hatta daha fazla oranda olduğunu tahmin etmekteyim. Koronavirüs şüphelilerinin ise ateş, öksürük, nefes darlığı, azımsanmayacak kadar hasta da baş ağrısı, kas ağrısı, koku kaybı, tat kaybı, hatta inmelere sebep olabilmektedir. Ek olarak baş dönmeleri, bilinç bozukluğu olabiliyor. Baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bozukluğu, felçler (yüz ve beyin) , dengesizlik, nöbetler, uyku bozuklukları, tat kaybı, his kaybı, görme azlığı, yaygın kas ağrıları, kramplar, halsizlik, kırgınlık, yorgunluk sayabilirim. Yine bu virüs de diğer birçok virüs de olduğu gibi sinir sistemini tutar ve hastalık sebebi olabildiği gibi, sinir sisteminde uzun süre gizli kalabileceğini de tahmin ediyoruz. Bu virüs Nörolojik belirtilerini iki türlü yapabilmektedir. Birincisi sinir dokusuna yerleşerek, diğeri ise solunum sistemi ve kalbi tutarak kanın oksijenlenmesini bozar ve inme sebebi olabilir” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınına karşı korunma yolları hakkında da önerilerden bulunan Kapan, “Bazen nörolojik hastalıklar ilk ve tek belirti olabilmekteyken, bazen hiç görülmeyebilir. Bilgilerimiz ve bildiklerimiz sınırlıyken, zaman içinde daha net ve doğru veriler elde edebileceğiz. Bugün önemli olan koronavirüsten korunmaktır. Hem koronavirüsten, hem de bütün hastalıklardan korunmak için immun sistem dediğimiz bağışıklık sistemimizi güçlendirmek gerekir. Bunun için basit birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Bol su içmek, mümkün olduğunca güneşlenmek, D, C ve B grubu vitaminlerini almak, sağlıklı ve kaliteli uyku uyumak, çinko ve Selenyum gibi elementleri içeren maddeler tüketmek, egzersiz gibi açık hava yürüyüşleri yapmak, karbonhidrat ve şekerden uzak durmak, mevsim sebzeleri tüketmek, sigarayı bırakmak veya azaltmak diye biliriz” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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