Uzmanı açıkladı: Koronavirüs hastaların yüzde 30’unda sinir sistemine tutunmuştur

Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Kapan, tüm dünyayı etkisi altına koronavirüse karşı yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgiler aktardı.

'HASTALARIN YÜZDE 30'UNDA KORONAVİRÜS SİNİR SİSTEMİNE TUTUNMUŞTUR'

Birinci gündemlerinin koronavirüs olduğuna değinen Uzm. Dr. Oktay Kapan, "İnsanların çoğu bir şekilde koronavirüs ile tanışacak gibi. Çünkü etrafımızda, iş yerimizde, mahallemizde, hatta apartmanda veya akrabalarımızın en az birkaçında koronavirüs olmayan yok. Salgının ilk belirlendiği tarihten bugüne hastaların yaklaşık yüzde 30’unda virüs sinir sistemine tutunmuştur. Hatta daha fazla oranda olduğunu tahmin etmekteyim. Koronavirüs şüphelilerinin ise ateş, öksürük, nefes darlığı, azımsanmayacak kadar hasta da baş ağrısı, kas ağrısı, koku kaybı, tat kaybı, hatta inmelere sebep olabilmektedir. Ek olarak baş dönmeleri, bilinç bozukluğu olabiliyor. Baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bozukluğu, felçler (yüz ve beyin) , dengesizlik, nöbetler, uyku bozuklukları, tat kaybı, his kaybı, görme azlığı, yaygın kas ağrıları, kramplar, halsizlik, kırgınlık, yorgunluk sayabilirim. Yine bu virüs de diğer birçok virüs de olduğu gibi sinir sistemini tutar ve hastalık sebebi olabildiği gibi, sinir sisteminde uzun süre gizli kalabileceğini de tahmin ediyoruz. Bu virüs Nörolojik belirtilerini iki türlü yapabilmektedir. Birincisi sinir dokusuna yerleşerek, diğeri ise solunum sistemi ve kalbi tutarak kanın oksijenlenmesini bozar ve inme sebebi olabilir” ifadelerini kullandı.