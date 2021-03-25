Uzman isimden İngiliz mutasyonu uyarısı: Farklı belirtiler ortaya çıktı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, “Samsun’daki vakaların çoğu İngiliz varyantı dediğimiz mutant virüsten oluşuyor. Bu varyant virüs önceki pandeminin ilk dönemine göre biraz daha farklı seyrediyor. Baş dönmesi, bilinç durumunda bozukluk ve baş ağrısı gibi semptomlar var. Buna benzer tam da nedeni belli olmayan semptomlarla gelen bazı özellikle genç grup hastalar var. Genç hastalarda şiddetli ağır hastalık görebiliyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayısında Samsun, üç haftadır zirvede yer alıyor. 13- 19 Mart haftalık verilere göre 100 binde 508,97 vakanın görüldü kentte, uzmanlar a uyarılarda bulunuyor.

Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, sadece Samsun'da değil Türkiye genelinde Covid-19 vakalarında bir artışın olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uzun, "Biz hastaları gerçekten çok iyi tedavi ediyoruz, ancak tedavi ile iş bitmiyor yukarıdan, çığ geliyor, kar topu gibi çoğalıyor ve çığ oluşuyor orayı kesmemiz lazım. Evde izolasyon diyoruz ama hastalar evde izole olmuyorlar. Aile bireylerine bulaştırıyorlar. Evde durmayıp dışarı çıktıkları için bu izolasyon tam olarak gerçekleşmiyor. Pandemiyi yenmenin birinci kuralı izolasyonun sağlanmasıdır. Aileler arası gidiş gelişler ve akraba ilişkileri var. İzole olması gereken hastalar sokaklara, çarşıya ve pazarlara gidiyorlar. Şehirlerarası geçişkenlik var" diye konuştu.