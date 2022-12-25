Uzmanı paylaştı: Hamile olanları ve yeni doğum yapanları saçlara baktığı an anlıyor!

Bebek sahibi olmak heyecan verici olsa da bebeği kucağa alana kadar kadınların yaşadığı çeşitli durumlar oldukça zorlayıcı olabiliyor. Hamileliğin en bilindik etkisinin karnın şişmesi olduğu bilinse de bu süreçte saçlarda da farklılık görülüyor. Kuaförler hamileliğin ve doğum yapmanın saçınızda değişikliklere neden olabileceğini ortaya çıkardı.

SAÇLAR ÇOK DAHA PARLAK VE KALIN OLUYOR

Kuaförler, hamileyken vücudunuzdaki hormonal değişikliklerin saçlarınızı daha güçlü, kalın ve parlak gösterdiğini açıkladı. Uzmanlar, birçok kadının hamilelik sırasında saçlarının çok değiştiğini bulduğunu açıkladı. Bazıları şimdiye kadarki en iyi durumda olduğunu görse de, diğerleri tanınmayacak şekilde değiştiğini görebilir.

SAÇI YAĞLI VE KIRILGAN OLANLAR DA VAR

Kuaförler şunları vurguladı: "Hamilelik sırasında saçlar normal hızında dökülmeyebilir, bu da müşterilerin kalın, parlak ve kendilerini iyi hissettiren saçlara sahip olmalarına neden olabilir. Bununla birlikte bazıları saçlarının alışılmadık şekilde yağlı, kırılmaya eğilimli olduğunu ve hatta dokusunun tamamen değiştiğini fark edebilir."

SAÇIN ŞEKLİ DE DEĞİŞEBİLİR

Hamilelik sırasında, hormonların etkisi kadının vücudunda değişikliklere neden olur, dolayısıyla kadının saçı üzerindeki etkisi de bundan kaynaklanır. Saç uzmanlarına göre : "9 ay boyunca kadınlar saçlarının normalden daha sağlıklı ve dolgun olduğunu fark ediyor ve hatta bazıları saçlarının şekil değiştirdiğini ve kıvırcık saçlarının düzleştiğini görüyor.

KURU SAÇLAR DAHA PARLAK HALE GELİYOR

Uzmanlar, bazı hamile kadınların saçlarında herhangi bir sert değişiklik fark etmeyeceğini ve değişiklikleri en çok uzun saçlı olanların fark edeceğini tavsiye etti.

Kuaförler, “Kuru saçlı kadınlar için yağ salgısındaki artış onlar için harika, saçlarının görünümünü güzelleştiriyor, güçlü, kabarık ve parlak yapıyor. Normal saçlara sahip olanlar ihmal etmemelidir çünkü hormonların etkisine göre kuruyabilir veya yağlanabilir.

SAÇINIZA ÖZEL ÜRÜNLERİ KULLANIN

"Yağ salgısını kontrol altına almak, kurumasını önlemek için saç kremleri ve maskelerle nemlendirmek gerekiyor. Yağlı saçlara sahipseniz, saçınızı daha sık yıkamanız gerekeceğinden özel bakım yapmanız gerekecektir. Bu nedenle, saç tipinize özel şampuan ve saç kremleri kullanmak önemlidir, aksi takdirde daha da yağlanabilir."

DOĞUMDAN SONRA SAÇ DÖKÜLMESİ ARTABİLİR

Uzmanlar devam ettiler: “Bebeğiniz doğduğunda saçlarınızın yeniden değişeceğini de bilmelisiniz. Doğumdan sonra (doğumdan yaklaşık 12 hafta sonra), hormonlarınız eski haline dönecek ve daha fazla saç dökülmeye başlayacak (normalden daha fazla dökülürse paniğe kapılmayın). Saç dökülmesi ve saç derisindeki yağlanma, genellikle bebek sahibi olduktan sonra ortaya çıkan ilk belirtilerdir. Bazen salondaki yeni annelerimizin saçlarının dokusunun da değiştiğini görüyoruz."

