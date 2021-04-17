Uzmanı uyardı: Diyabetliler ve obez hastalar koronavirüsü daha ağır geçiriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kovid-19'dan dolayı hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet olduğunu açıkladı. Son 40 yılda diyabet hastalarının sayısının 4 katına çıktığını söyleyen Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik de DSÖ’nün açıklamasını yorumladı.

Özellikle koronavirüsün bu kadar yayıldığı bir dönemde diyabetlilerin ve obez kişilerin çok daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Çelik, hastalığı kronik ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin daha ağır geçirdiğini aktardı.

ÖLÜM RİSKİ YÜKSEK

Diyabetin bağışıklık sistemini düşürdüğünü söyleyen Çelik, “Diyabet hastaları koronavirüse yakalandılarsa hastaneye yatış oranları ve ölüm riski çok daha yüksek. 2015 yılında yapılan çalışmalarda dünya genelinde 2035 yılında 500 milyon kişinin diyabet hastası olacağı öngörülüyordu. Ancak bu rakamı biz 15 yıl önceden yakaladık, 2020 yılında ne yazık ki 500 milyon diyabetli sayısına ulaştık” diye konuştu.

İŞLENMİŞ GIDADAN UZAK DURUN

Son 20 yılda gıda endüstrisinin değiştiğini aktaran Prof. Dr. Çelik, “Dünya nüfusuna besleyecek kadar tarım havzası kalmadı. Çoğumuz işlenmiş gıda tüketiyoruz. Bu rafine gıdalar bizi hasta ediyor. Rafine gıdalar ince bağırsak hormonlarını değiştiriyor, kilo aldırıyor. Yapay tatlandırıcılar, gıdanın raf ömrünü uzatan maddeler insan sağlığına zarar veriyor, uzak durmalıyız. Pandemide evlerdeyiz, hareket de etmiyoruz. Böyle giderse gelecekte en büyük sorun diyabet, yüksek tansiyon, kilo problemleri ve sosyal izolasyon olacak” ifadelerini kullandı.