Uzmanından ailelere uyarı: Altına kaçıran çocuğu bezlemeyin

Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, çocuklarda alta kaçırma sorununun nedenlerini, çözüm önerilerini ve ailelerin bu durumdaki çocuklara nasıl davranması gerektiğini anlattı. Özçelik, alta kaçırmanın özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde görülen genel bir problem olduğunu kaydederken “Bağırsak ve sinir ağlarının denetiminde fizyolojik bir problem yoksa altına kaçırma genellikle psikolojik olarak değerlendirilir” dedi.

“3-4 YAŞLARINA KADAR NORMAL SAYILMALI”

Alta kaçırmanın 5 yaş altı çocukların yaklaşık yüzde 20’sinde, 5-10 yaş aralığındaki çocukların ise yüzde 5’inde görüldüğünü ifade eden Özçelik, “Yaş ilerledikçe bu oran azalır. Altına kaçırma, 3-4 yaşına kadar normal kabul edilir. Ancak beş yaşın üzerindeki çocuklarda gece en az iki kere alta kaçırma durumu ortaya çıkmaya başlarsa bu bir problem olarak düşünülmeli” diye konuştu.

NEDENLER PSİKOLOJİK, BÖBREKLERE DİKKAT

Çocuklarda alta kaçırmanın çoğunlukla psikolojik nedenlere dayandığını ifade eden Uzman Psikolog Dila Özçelik, ancak böbrek ve şeker hastalıkları ile bağırsak, sinir ağı ve mesane problemlerinin de alt ıslatma sorununa yol açabileceğini söyledi. Dila Özçelik, fizyolojik sağlığı yerinde olduğu halde altına kaçırıyorsa çocuğun kendisini güvende hissetme, duyguları dışa vurabilme ve ailesinden gördüğü tutumla alakalı durumlarına bakmak gerektiğini vurguladı.