Uzmanından beklenen İstanbul depremi için kritik uyarılar

Türkiye'yi yasa boğan İzmir depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken, asıl büyük depremin beklendiğine dair İstanbul Rumeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Osmanşahin uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Osmanşahin ‘Deprem öncesinde, anında ve sonrasında neler yapmalıyız?’ sorusunu yanıtladı. “Depremin ne zaman ve hangi büyüklükte olacağını ifade etmek bir tahminden ibarettir ve bilimsel olarak anlamlı değildir” diyen Prof. Dr. Osmanşahin, “Zaten bu bilgilerin çok da önemi yoktur. Mesele, bulunduğumuz bölgenin depremselliğini biliyor olmaktır. Eğer bir deprem bölgesinde yaşıyorsak mutlaka deprem olacak demektir. Dolayısıyla, depremlerle ilgili yeterince bilgi sahibi ve en önemlisi de depreme hazır olmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

DEPREM ÖNCESİ BU UYARILARA DİKKAT!

Depremde can ve mal kayıplarını en aza indirgeyebilmenin yolunun toplum olarak bilinçli bir şekilde depreme hazır olmaktan geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Osmanşahin, “Deprem bölgelerinde öncelikle yerleşim alanlarının doğru seçilmesi ve tüm yapıların yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde inşa edilmesi gerekir. Binamızı, sokağımızı ve mahallemizi iyi tanımalıyız. Yıkıcı büyüklükte bir depremde yıkılma olasılığı yüksek binaların kullanılıyor olması kabul edilemez. Binaların acil çıkış yolları işaretlenmeli ve binadaki herkes tarafından bilinmelidir. Sarsıntı esnasında devrilerek tehlike yaratması olası eşyalar sabitlenmelidir. Deprem sonrası ilk 72 saat çok önemlidir. Dışarıdan yardım ekipleri gelene kadar kurum bünyesinde yapılmış hazırlıkların yeterli olması hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.