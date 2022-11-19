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Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

19.11.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateşli seks anlarının keyfini çıkarmak kimi zaman mümkün olmuyor. Her sevişmenin sonu zirvede bitmiyor. Konu seks olduğunda kadınlar ve erkekler arasında bir zevk uçurumu olduğu bilinen bir gerçek. Kadınların orgazma ulaşması erkeklerden daha uzun sürebilir. Ancak kadınların tamamen tatmin olmasını sağlamanın şansını artırmanın yollar da var.

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Konu seks olduğunda erkekler ve kadınlar arasında bir zevk uçurumu olduğu bir sır değil. Bir kadının orgazma ulaşması daha uzun sürse de (ve daha fazla uyarılma gerektirse de), heyecan karşı konulamaz olduğunda bir kadının tatmin olmasını sağlamak için yapılabilecek şeyler vardır.

KADINLAR DAHA ÇOK UĞRAŞIYOR

Kadınların orgazma ulaşmak için erkeklerden daha fazla mücadele ettiği de biliniyor. Yapılan araştırmalara göre, kadınların %65'i mastürbasyondan 18 yaşına kadar orgazm olmuyor ve %41'i ilk cinsen deneyimlerinde orgazm olmadıklarını söylüyor.

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Uzmanlar insanların nihai zevk alma şanslarını artırmalarına yardımcı olmanın en iyi beş yolu olduğunu öne sürüyor:

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Sertifikalı seks eğitimcisi Javay Frye-Nekrasova, yukarıdaki yollardan hangisinin orgazma ulaşmak için en iyi yol olduğundan emin olmayan kişilere vücutlarını keşfetmek için daha fazla zaman ayırmalarını tavsiye ediyor.


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