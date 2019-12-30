Uzmanından yılbaşı ertesi kilo almayı engelleyecek yöntem

İSTANBUL, (DHA)- Yılsonu yaklaşırken yemek ve eğlence planlamaları yapılıyor. Özellikle yeni yıla çok fazla yemek tüketerek girenler için uyarılarda bulunan Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Haluk Saçaklı, “Ertesi gün yapılması gerekenler uygulanırsa 1 gram bile kilo alınmaz” ifadelerini kullandı.

Yılbaşı gibi özel günlerde herkes vücudunun ihtiyacından daha fazla yemek tüketebiliyor. Bu durumda önemli olanın ertesi gün nasıl davranılacağını bilmek olduğuna dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, fazla tüketilen öğünlerden sonra kilo almamanın sırrını paylaştı. Saçaklı, “Vücuda alınan enerjinin yağa dönüşmesi için 24 saat süreye ihtiyacı var. Ertesi gün yapılması gerekenler uygulanırsa 1 gram bile kilo alınmaz. Bu süreyi aştığınızda yediğiniz yiyeceklerdeki fazla kaloriler yağ depolarına yönelir. Depolara giren yağların ise çözülmesi daha zor olur” diye konuştu.

“YAĞ DEPOLARININ KAPASİTESİ SINIRSIZDIR”

Yağ depolarının yedikçe büyüdüğünü, büyüdükçe şiştiğini belirten Saçaklı, “Depolama konusunda sınırsız bir kapasiteye sahiptirler. Sağlıklı yaşamda tabi ki yağlara da çok fazla gereksinim vardır. 30

