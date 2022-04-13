Uzmanlar açıkladı! Hamileyken oruç tutmak…

Hamilelikte yenilen yemekler ve içilen sular hem anne adayını hem de bebeği etkiliyor. Bu sebeple anne adaylarının gebelik boyunca zararlı alışkanlıklardan uzak durup sağlıklı beslenmeleri gerekiyor. Anne adayları Ramazan ayında oruç tutmak isteseler de bu konu hakkında endişe duyabiliyorlar. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Kurhan, “Gebelerin hastalık durumuna dönmüş bir durumu yoksa, kişide eşlik eden başka bir hastalık, hipertansiyon, gelişme geriliği, annede anormal kilo

alımı veya kilo kaybı gibi durumlar yoksa oruç tutmasına engel bir durum genelde teşkil etmez” dedi.

HASTALIKLARA SAHİP OLAN ANNE ADAYLARI DİKKAT

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Kurhan, Ramazan ayında gebeler oruç tutmasıyla ilgili bilgi verdi. Opr. Dr. Abdullah Kurhan, "Ramazan ayının gelmesi ile birlikte kadın doğum polikliniklerinde en sık duyulan sorulardan bir tanesi de ‘gebeler oruç tutabilir mi?’ Gebelik kadınlar için fizyolojik bir durumdur. Gebelerin hastalık durumuna dönmüş bir durumu yoksa, kişide eşlik eden başka bir hastalık, hipertansiyon, gelişme geriliği, annede anormal kilo alımı veya kilo kaybı gibi durumlar yoksa oruç tutmasına engel bir durum genelde teşkil etmez. Ancak özellikle gebelerin 30. haftadan sonra aldıkları su miktarının kontrollü ve dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle 30 haftası geçmiş gebeleri oruç tutarken, oruç tutmadıkları iftarı açtıkları vakit ve sahur arasındaki aldıkları sıvı miktarına dikkat etmeleri tavsiye edilmektedir” diye konuştu.

İLK 20 HAFTADA ORUÇ TUTULABİLİR

İftar ve sahurda dikkat edilmesine gereken konulara değinen Dr. Kurhan, “Özellikle gebeliğin ilk 20. haftasında bebeğin beslenmesi annenin beslenmesinden bağımsızdır. Ancak annenin aldığı vitamin mineral miktarından ziyade içeriği önemlidir. Özellikle iftar sahur arasında değerli karbonhidrat miktarını dengede tutması halinde ilk 20. haftasında da oruç tutmasına engel durum yoktur. İleri yaşta gebeliği olanlar, diyabet teşhisi koyulmuş gebeler, gelişme geriliği yönünden takip edilen gebelerin oruç tutmalarını kesinlikle önermemekteyiz" diyerek sözlerine son verdi.



