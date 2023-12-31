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Uzmanlar öksürüğe karşı tavsiye etti: Bir kaşığı bile yetiyor!

31.12.2023 08:59 | Son Güncelleme:
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Uzmanlar, kışın ham bal kullanımının öksürük sıklığını ve şiddetini etkili bir şekilde azalttığına ve uykuyu iyileştirdiğine dikkat çekerek, çocuklarda öksürüğe karşı ham bal tüketimini öneriyor.

Uzmanlar öksürüğe karşı tavsiye etti: Bir kaşığı bile yetiyor!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, “Özellikle antibiyotik kullanımının gereksiz olduğu durumlarda ebeveynler, öksürükle başa çıkmanın doğal yollarını arıyor. Bu noktada Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından önerilen bir yöntem olarak, bir yaşından büyük çocuklarda öksürük tedavisi için ham balın kullanılmasını öneriyor. Ham balın öksürüğe karşı güvenli ve düşük maliyetli bir tedavi yöntemi olarak öne çıkmasının yanı sıra, bilimsel çalışmalara dayanarak öksürük semptomlarını iyileştirdiği ve uyku kalitesine olumlu katkı sağladığına dair veriler de bulunmaktadır. Özellikle uyku öncesi tüketilen ham balın çocuklarda ve ebeveynlerde daha iyi bir uyku kalitesi sunabileceği belirtilmiştir” dedi.

bal

HAM BAL NEDİR?

Ham bal hakkında bilgi veren Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye’nin arıcılık faaliyetleri bakımından oldukça değerli bir bitki örtüsü çeşitliliğine sahip olduğunu belirterek, 8.2 milyon arı kovanı ile dünyada bal üretiminde üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Çam balının Muğla sayesinde dünyaya ihraç edildiğini belirten Samancı, "İnsan yaşamı ve beslenmesi için çok önemli olan, aynı zamanda en çok sahtecilik görülen besinlerden biri olan ham balın kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biri de balın saf bal olup olmadığıdır. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre 45 derecenin üzerinde ısıl işlem görmemiş ve 0,3 mm’nin üzerinde bir filtreden süzülmemiş bala ham bal adı verilmektedir. Yüksek sıcaklıklarda ısıl işlem görmemiş ve polenleri tutulacak şekilde filtre edilmiş ham bal, vitamin, mineral ve antioksidanlar bakımından zengin, besleyici değere sahip doğal bir gıdadır” diye konuştu.

İHA

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bal öksürük
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