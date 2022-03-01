Uzmanlar uyardı: Anne olmak isteyenler erken yaşta…

Sağlık sorunları ve bazı faktörler nedeniyle hamile kalma da zorluk yaşayan, hamilelik sürecini ileri yaşlara erteleyen kadınlar tüp bebek ve yumurta dondurma gibi işlemleri sıklıkla tercih ediyorlar. Gelişen teknoloji ile yapılan tedaviler sayesinde anne olma şansı çok daha yükseliyor. Kadınların yumurta dondurma işlemi yaptırırken hamilelik şansını yükseltmek adına erken yaşta yapılan dondurma gibi detaylara dikkat etmeleri gerekiyor. Yumurta dondurma işlemi hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Rukset Attar, “Yumurta dondurma işlemi için ideal yaş 35-40 arasıdır. Yumurtanın dondurulduğu yaş, yumurta kalitesini ve gebelik başarısını etkiliyor. İşlemin ardından yüzde 30-60 arasında başarı oranı var” dedi.

“YAŞ, YUMURTA KALİTESİNİ VE GEBELİK BAŞARISINI ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİ”

İşlem için ideal yaşın 35-40 arası olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Prof. Dr. Rukset Attar, “Yumurta dondurma yaşı çok önemli. Çünkü yaş, yumurta kalitesini ve gebelik başarısını etkileyen en önemli unsurlardan biri. Yumurta dondurma işleminin ardından yumurta çözüldükten ve sperm ile buluştuktan sonra yüzde 30-60 arasında başarı oranı var” diye konuştu.

YUMURTALAR 5 YIL KADAR DONDURULABİLİYOR

Yaşın dışında hastalığı nedeniyle yumurta dondurma işlemi yapılacak kişilerde hastalığının ve uygulanan tedavinin önem kazandığını hatırlatan Prof. Dr. Attar, “Örneğin hasta eğer kemoterapi alacaksa hangi yaşta olursa olsun tedaviden önce yumurtalarını dondurması gerekiyor. Ya da kadının genel durumuna göre, riski gördüğümüz an yumurta dondurma işlemi yapabiliyoruz. Yumurtaları 5 yıl kadar dondurabiliyoruz” dedi.

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ TÜP BEBEK TEDAVİSİ SIRASINDA YAPILABİLİYOR

Yumurta dondurma işlemini, yumurta rezervi az olan, erken menopoz riski olan, kemoterapi, radyoterapi alan kadınlarda da uygulanabildiğini söyleyen Prof. Dr. Attar, “Tüp bebek işlemleri sırasında da yine fazladan yumurta gelişmişse bu işlemi uygulayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜP BEBEK YÖNTEMİNE BENZİYOR

Yumurta dondurma işleminin tüp bebeğe benzer bir yöntemle yapıldığını belirten Prof. Dr. Attar, “Adetin 2’nci ve 3’üncü gününde hastanın hormonlarına ve yumurta sayısına bakıyor, gerekli testleri yapıyoruz. Ardından tüp bebek için kullandığımız ilaçları verip belli günlerde takibe çağırıyoruz. Takipler sınasında yumurtaların boyutlarını ultrasonla kontrol ediyoruz. Belli büyüklüğe ulaşan yumurtaları çatlatma iğnesinden 34-36 saat sonra genel anestezi altında topluyoruz. Yumurta rezervi çok azsa ve ilerde gebe kalamayacaksa ilerde gebe kalabilmeyi sağlamış oluyoruz. Sağlıklı bebekler dünyaya gelebiliyor” diye konuştu.

HIZLI DONDURMA İŞLEMİ İLE GEBELİK ORANI YÜKSELİYOR

Yumurta dondurma işleminde hızlı ve yavaş olmak üzere iki yöntem kullanıldığını da söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Prof. Dr. Attar, “Yapılan çalışmalar vitrifikasyon yani hızlı dondurma yöntemiyle dondurulan yumurtaların kalitesi ve gebelik oranının daha iyi olduğunu gösteriyor. Vitrifikasyon yöntemini tüp bebek tedavisinde fazla olan embriyoları dondurmak amacıyla da kullanıyoruz” dedi.

YÜZDE 30-60 BAŞARI SAĞLIYOR

Prof. Dr. Attar, yaş ve başarı oranının paralel olduğuna vurgu yaparak, “Yumurta dondurma işleminin ardından yumurta çözüldükten ve sperm ile buluştuktan sonra yüzde 30-60 arasında gebelik başarısı var. Bunu etkileyen faktörlerden en önemlisi yumurtanın dondurulduğu yaş. Hasta bunu ne kadar erken dondurmuşsa elde edilen başarı da o kadar yüksek oluyor” ifadelerini kullandı.



