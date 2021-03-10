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Uzmanlar uyardı: Gebelik kontrolleri sandığınızdan daha önemli

Betül Songur Betül Songur 10.03.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Uzmanlar uyardı: Gebelik kontrolleri sandığınızdan daha önemli

Hamilelik sürecinde kontrollerin anne ve bebek için hayati önem taşıdığını söyleyen Op. Dr. Mustafa Behram, anne olmak isteyenlere ve anne adaylarına gebelik döneminde kontrollerini ihmal etmemeleri için uyarıda bulundu.

Gebelik döneminde kontrollerin ihmal edilmesiyle istenmeyen durumlarla karşılaşılabileceğini ifade eden Op. Dr. Mustafa Behram, “Günümüz şartlarında hastane ve doktora ulaşmanın bu kadar kolay olduğu günlerde özellikle çok dikkatli olmamız gereken gebelik döneminde kontrollerimizi aksatmamalıyız. Gebelik döneminin başlangıcında hatta gebelik düşünmeye başladığımız dönemden itibaren bebeği hayata getirme aşamasına kadar her muayenenin kendine göre önemi vardır” dedi.

GEBELİKTE KAN TAHLİLİNİN ÖNEMİ

Basit bir kan tahlilinin bile anne karnındaki bebeğin sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Op. Dr. Mustafa Behram, “Kan tahlili gebelik dönemi tahlilleri arasında en basiti ancak anne karnındaki bebeğin sağlığı açısından hayati öneme sahip olan anne kan grubu testidir. Anne kan grubunun negatif, baba kan grubunun pozitif olduğu durumlarda çok dikkatli olmamız gerekir. Doğum sırasında veya invaziv işlem sırasında pozitif olan bebeğin kanı negatif olan annenin kanına karışırsa anne, bebeğin pozitif kan grubuna karşı duyarlı hale gelir ve anne karnındaki bebeğin pozitif kanına antikor geliştirir. Gelişen bu antikor bebeğin kanına karışarak bebekte kansızlık, kalp yetmezliği ve bebeğin tüm vücudu ödemli hale gelerek maalesef bebeğin anne karnında ölmesine neden olur” diye konuştu.

'KONTROLLER ASLA AKSATILMAMALI'

Gebelik kontrollerinin önemini yaşanan bir olayla da anlatan Op. Dr. Behram “Bizim hastanemize başvuran Suriyeli annenin gebeliğinin erken dönemlerinde bebeğin vücudunun su toplamaya başladığını fark ettik ve hastalığı tespit ettik. Bundan sonraki süreçte anne karnındaki bebeğe belli aralıklarla uygun kan grubunda kan vererek bebeğin anne karnında ölmesini engelledik ve sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesine vesile olduk. Suriyeli annemizin kontrollerini ihmal etmemesi sonucu şükürler olsun ki sağ salim sağlıklı bir bebek dünyaya gelmiş oldu. Sonuç olarak gebelik dönemindeki her kontrol çok önemlidir bu yüzden asla ve asla kontrollerimizi ihmal etmemeliyiz” şeklinde konuştu.

İHA

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