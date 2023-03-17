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Uzmanlar uyardı! Geceleri kendinize yaptığınız en büyük kötülük... Ölümcül sonuçlara yol açıyor

17.03.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam alışkanlıkları vücut sisteminin değişmesine ve çeşitli hastalıkların gelişmesine neden olabiliyor. Fark etmeden yaptığımız birçok alışkanlık çok ciddi hastalıkların riskini artırıyor. Uzmanlar geceleri yapılan bir davranış hakkında acil uyarı vererek bu davranışın kalp krizi, felç gibi hastalıkların riskini artıran ölümcül hastalığa neden olabileceğini paylaştı.

Uzmanlar uyardı! Geceleri kendinize yaptığınız en büyük kötülük... Ölümcül sonuçlara yol açıyor

Sağlıklı bir uyku en temel ihtiyaçlarımız arasında yer alıyor. Gün boyu yorulan vücudun toparlanmasını sağlayan uykunun sağlık için ne kadar önemli olduğu her fırsatta belirtiliyor. Uyku üzerine yapılan araştırmalar geceleri belirli bir saatten az uyuyan kişilerin sessiz katil olarak adlandırılan hastalığa yakalanma riskinin çok daha fazla olduğunu paylaştı.

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İsveç'te yapılan araştırmada günde beş saatten az uyumak kan pıhtılaşması riskini önerilen miktara kıyasla dörtte üç oranında artırıyor. Araştırmacılar, gözleri kapatmamanın bacaklardaki kan damarlarının tıkandığı periferik arter hastalığına yakalanma olasılığını artırdığını buldu.

DÜZENLİ UYKU HASTALIK RİSKİNİ AZALTIYOR

Çalışma, 650.000 yetişkinde hastalık oranlarını takip etti ve her gece ne kadar uyuduklarıyla karşılaştırdı. Önerilen yedi ila dokuz saatlik uykunun kaçırılması, insanları durum riskine soktu. Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nden Dr Shuai Yuan, "Gece yedi ila sekiz saat uyumak, periferik arter hastalığı riskini azaltmak için iyi bir alışkanlıktır" dedi.

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HASTALIĞIN YOL AÇTIĞI RİSKLERE DİKKAT!

Toplumda birçok kişi kalp krizi ve felç riskini artıran periferik arter hastalığına sahip olmasına rağmen hastalığının farkında değil. Bu durum, sigara içenlerde, diyabet , yüksek tansiyon veya yüksek kolesterolü olan kişilerde daha yaygın olarak görülüyor. Periferik arter hastalığı bacaklardaki tüylerin dökülmesine, yürürken ağrılara, uyuşmalara, kırılgan ayak tırnaklarına ve ülserlere neden olabilir.

UYKU SORUNLARI İLK SIRADA YER ALIYOR

Önceki araştırmalar, yeterince uyumamanın, tıkanmış arterlerin de neden olduğu kalp hastalığı riskini artırdığını gösteriyor. Dr. Yuan, “Ayrıca periferik arter hastalığı olan hastalarda uyku sorunları da ilk sıradaki şikayetler arasında yer alıyor” dedi.

HASTALIK RİSKİ İKİ KATINA ÇIKABİLİYOR

European Heart Journal – Open'da yayınlanan son çalışma, uyku alışkanlıklarının durum üzerindeki etkisini inceledi. Araştırmacılar, durumu geliştirip geliştirmedikleri ile insanların ne kadar uyuduklarını karşılaştırdı. Daha sonra, uykunun periferik arter hastalığına yakalanma şanslarını etkileyip etkilemediğini veya bunun tersini etkileyip etkilemediğini değerlendirmek için genetik verilerini analiz ettiler. İlk analizde, gecede beş saatten az uyumak, yedi ila sekiz saate kıyasla neredeyse iki kat fazla hastalık riski ile ilişkilendirildi.

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AĞRI YÖNETİMİ İYİ BİR GECE UYKUSU SAĞLAYABİLİR

Genetik verilerin analizi, kısa uykunun hastalık riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu gösterdi. Dr. Yuan şunları söyledi: "Kısa uyku ile periferik arter hastalığı arasındaki çift yönlü bağlantının nasıl kesileceği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.
Fiziksel olarak aktif olmak gibi insanların daha fazla uyumasına yardımcı olan yaşam tarzı değişiklikleri, periferik arter hastalığına yakalanma riskini azaltabilir. Periferik arter hastalığı olan hastalar için ağrı yönetimini optimize etmek, iyi bir gece uykusu çekmelerini sağlayabilir."

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