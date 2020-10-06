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Uzmanlar uyardı! İstanbullular perşembe ve cuma gününe dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 12:27 | Son Güncelleme

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının, önümüzdeki günlerde aniden düşeceğini belirten uzmanlar, Perşembe ve Cuma günü, İstanbul'da dolunun etkili olabileceğini söyledi.

Uzmanlar uyardı! İstanbullular perşembe ve cuma gününe dikkat

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarak, mevsim normali değerlerinin üzerine çıktı. Ancak uzmanlar, sıcaklıkların yükselmesinin ardından önümüzdeki günlerde yurda giriş yapacak soğuk hava sisteminin dolu, fırtına ve hortuma neden olabileceğini vurguladı. İstanbul'da özellikle Çamlıca ve çevresindeki ilçelerde dolu yağışı, Perşembe ve Cuma günü daha etkili olabilir.

'DOLU, FIRTINA HORTUM OLUŞABİLİR'

Perşembe günü bir soğuk hava sisteminin yurda giriş yapacağını ifade eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Trakya'dan sokulmaya başlıyor öncelikle, beraberinde Ege kıyıları ve özellikle İzmir'e kadar sarkıyor. Sıcaklıkları batı bölgelerde düşürecek. Tabii şu anda bir sıcak hava içindeyiz, deniz suyu oldukça sıcak. Kuzey'den bir soğuk hava geliyor. Bu sistem hızlı bir şekilde gelince, özellikle Marmara ve Ege'de kuvvetli yağışlarla birlikte dolu riskini artırıyor. Dolu oluşma olasılığı çok yüksek görünüyor. Beraberinde hortum da oluşabilir. Perşembe günü öğlen ve öğleden sonraki saatlerde Trakya'dan giriş yapacak. Öncelikle yağışları Edirne almaya başlıyor ardından Marmara'nın batısı ve Ege'nin Kuzey kesimlerine kadar bu yağışlı sistem sarkacak. Gün içinde bu sistem İstanbul'u etkisi altına alıyor ve Marmara'da Perşembe ile Cuma günleri kalacak" ifadelerini kullandı.

'SEL VE SU BASKINI RİSKİ VAR'

Kuvvetli yağışların sel ve su baskınlara neden olabileceğini vurgulayan Tek, "Özellikle Perşembe günü öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru. Cumartesi günü bu sistemin Batı Karadeniz'den yurdu terk edeceğini söyleyebiliriz. Ama beraberinde kuvvetli dolu olma olasılığı çok yüksek. Çünkü Marmara'da deniz suyu sıcaklığı yüksek, 24 dereceler civarında ki gelen havanın sıcaklığı 17-18 derecelere kadar düşüyor. Bir de atmosferin yukarı seviyeleri daha soğuk olacağından aşağıdan yukarı kuvvetli konvektif hareketler meydana geliyor. Bu, dolu yağışını oluşturan önemli mekanizmalardan biri" diye konuştu.

'ÇAMLICA VE ÜMRANİYE ÇEVRESİNDE YOĞUN DOLU OLABİLİR'

Perşembe ve Cuma günü için özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz'de ceviz ya da fındık büyüklüğü kadar bir dolu oluşma olasılığından bahseden Adil Tek, "Önceki yağışlara baktığımızda Ümraniye, Çamlıca çevresinde kuvvetli olmuştu. Aslında buranın biraz topografik yapısından da kaynaklanıyor. Çamlıca'nın İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olması. Yaklaşık 250 metre civarında. Denizden gelen akımların direkt atmosferin yukarısına doğru daha hızlı taşınmasına sebebiyet veriyor. O yüzden evet o bölgelerdeki vatandaşların biraz daha dikkatli olmalarında fayda var. Önceki tecrübeler, orada dolu oluşumunu biraz daha kuvvetlendiriyor. O tepeye doğru denizden gelen akış da hızlı bir şekilde yükselmiş oluyor. Oralar İstanbul'un diğer semtlerine nazaran daha kritik görünüyor. Çamlıca'nın çevresindeki ilçeler, Üsküdar'ın belli bölümlerinin yoğun dolu alma olasılığı daha fazla görünüyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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