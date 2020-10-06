Uzmanlar uyardı! İstanbullular perşembe ve cuma gününe dikkat

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarak, mevsim normali değerlerinin üzerine çıktı. Ancak uzmanlar, sıcaklıkların yükselmesinin ardından önümüzdeki günlerde yurda giriş yapacak soğuk hava sisteminin dolu, fırtına ve hortuma neden olabileceğini vurguladı. İstanbul'da özellikle Çamlıca ve çevresindeki ilçelerde dolu yağışı, Perşembe ve Cuma günü daha etkili olabilir.

'DOLU, FIRTINA HORTUM OLUŞABİLİR'

Perşembe günü bir soğuk hava sisteminin yurda giriş yapacağını ifade eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Trakya'dan sokulmaya başlıyor öncelikle, beraberinde Ege kıyıları ve özellikle İzmir'e kadar sarkıyor. Sıcaklıkları batı bölgelerde düşürecek. Tabii şu anda bir sıcak hava içindeyiz, deniz suyu oldukça sıcak. Kuzey'den bir soğuk hava geliyor. Bu sistem hızlı bir şekilde gelince, özellikle Marmara ve Ege'de kuvvetli yağışlarla birlikte dolu riskini artırıyor. Dolu oluşma olasılığı çok yüksek görünüyor. Beraberinde hortum da oluşabilir. Perşembe günü öğlen ve öğleden sonraki saatlerde Trakya'dan giriş yapacak. Öncelikle yağışları Edirne almaya başlıyor ardından Marmara'nın batısı ve Ege'nin Kuzey kesimlerine kadar bu yağışlı sistem sarkacak. Gün içinde bu sistem İstanbul'u etkisi altına alıyor ve Marmara'da Perşembe ile Cuma günleri kalacak" ifadelerini kullandı.