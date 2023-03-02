HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanlar uyardı! Kanser ve kısırla bağlantılı olduğu öğrenildi! Resmen zehir saçıyor...

Uzmanlar uyardı! Kanser ve kısırla bağlantılı olduğu öğrenildi! Resmen zehir saçıyor...

02.03.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvalet kağıtlarının kullanımı ile ilgili çok çeşitli araştırmalar yapılıyor. Tuvalet kağıtlarının hem doğaya hem de sağlığa zararlı etkileri olduğu biliniyordu. Yapılan son araştırmalarda tuvalet kağıtlarının içerisinde bulunan maddelerin kanser ve kısırlık riskini artırdığı öğrenildi.

Uzmanlar uyardı! Kanser ve kısırla bağlantılı olduğu öğrenildi! Resmen zehir saçıyor...

Tuvalet kağıtları hayatımızı kolaylaştıran ve daha hijyenik koşullar sağlayan ürünler arasında yer alsa da sağlık açısından riskli durumlara neden olabiliyor. Yeni bir araştırmaya göre, tuvalet kağıtlarında potansiyel olarak kanserojen kimyasallar bulunuyor. Florida Üniversitesi'nden araştırmacılar, tüm dünyada satılan tuvalet kağıdında ve Florida'daki sekiz atık su arıtma tesisinden alınan lağım çamuru örneklerinde kimyasalların kanıtlarını buldular.

Ekran görüntüsü 2023-03-02 133252

PFAS - veya per- ve polifloroalkil maddeler - binlerce yıl dayanan testis ve böbrek kanserleriyle bağlantılı olan sentetik kimyasallardır. Bazı üreticiler ahşabı hamur haline getirirken PFAS ekler ve kimyasallar nihai kağıt ürününde kalır. Ancak PFAS tuvalet kağıdında ilk kez tespit edilmiyor. Geçen yıl, bilim adamları dört büyük markada yüksek düzeyde flor buldular.

AYNI KİMYASAL KANALİZASYONDA DA GÖRÜLDÜ

Araştırmanın baş yazarı Dr. Timothy Townsend şunları söyledi : "Daha önce kanalizasyon çamurunda gördüğümüz bu özel kimyasalın tuvalet kağıdında da ortaya çıktığını görmek, bunun kesinlikle düşünmemiz gereken başka bir kaynak olduğunu gösterdi.'

Ekran görüntüsü 2023-03-02 133306

YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR SAYMAKLA BİTMİYOR

Tuvalet kağıdı sifonu çektiğinde, sonsuza kadar kimyasallar kanalizasyon sistemine sızar. Belirli kanserlere ek olarak, PFAS, karaciğer yetmezliği, tiroid hastalığı, astım ve doğurganlığın azalması gibi sayısız başka durumla ilişkilendirilmiştir.

PFAS SADECE TUVALET KAĞITLARINDA BULUNMUYOR

PFAS en yaygın olarak kozmetiklerde ve diğer kişisel bakım ürünlerinde, halı ve döşemelerdeki leke tutmaz kaplamalarda, böcek ilaçlarında ve yangın söndürme köpüklerinde bulunur.

Ekran görüntüsü 2023-03-02 133330

Florida Üniversitesi'nde çevre mühendisliği uzmanı Dr. Townsend liderliğindeki Florida araştırma ekibi, Kuzey, Güney ve Orta Amerika'da satılan tuvalet kağıdı rulolarını topladı; Afrika; ve Batı Avrupa ve ABD atık su arıtma tesislerinden toplanan kanalizasyon çamuru örnekleri. Daha sonra kağıttan ve kanalizasyondaki katı çamurdan PFAS çıkardılar ve 34 kimyasal bileşik için analiz ettiler. Bunlar arasında en yaygın olanı, diğer, daha kanserojen PFAS'a dönüşebilen öncüller olan, ikame edilmiş polifloroalkil fosfatlar (diPAP'ler) olarak bilinen bir kimyasaldı.

Ekran görüntüsü 2023-03-02 133342

Araştırmacılar, "Sonuçlarımız, tuvalet kağıdının atık su arıtma sistemlerine giren PFAS'ın potansiyel olarak önemli bir kaynağı olarak görülmesi gerektiğini gösteriyor" dedi. Araştırmacılar daha sonra sonuçlarını, çeşitli ülkelerde kanalizasyon ve kişi başına tuvalet kağıdı kullanımındaki PFAS seviyelerini ölçen diğer çalışmalardan elde edilen verilerle birleştirdiler. Tuvalet kağıdının Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da diPAP'lerin yaklaşık yüzde dördüne, İsveç'te yüzde 35'e ve Fransa'da yüzde 89'a kadar katkıda bulunduğu sonucuna vardılar.

ATIK SULARINA ÇEŞİTLİ YOLLARLA GİRİYOR

Çalışma şunları söyledi: 'Kuzey Amerikalıların diğer birçok ülkede yaşayan insanlardan daha fazla tuvalet kağıdı kullanması gerçeğine rağmen, hesaplanan yüzdeler, PFAS'ın çoğunun ABD atık su sistemlerine kozmetik, tekstil, gıda ambalajı veya diğer kaynaklardan girdiğini gösteriyor.

BU KİMYASAL YILLARDIR KULLANILIYOR

Bulguları Salı günü Çevre Bilimi ve Teknoloji Mektupları dergisinde yayınlandı. ABD'deki nispeten düşük rakamlar, atık sudaki diğer PFAS kaynaklarına, örneğin doğrudan atık su sistemlerine sızan temizleyiciler ve ev temizlik malzemelerine bağlanabilir. PFAS, özellikle ısıya, suya ve lekelere dayanıklı ürünler yapmak için 1940'lardan beri dünya çapında endüstri ve tüketici ürünlerinde kullanılan yaklaşık 12.000 insan yapımı kimyasaldan oluşan bir sınıftır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her sabah gün doğmadan uyanmasını sağlıyor Her sabah gün doğmadan uyanmasını sağlıyor
Mansur Yavaş'tan 3 gün peş peşe adaylık sözleri! Mansur Yavaş'tan 3 gün peş peşe adaylık sözleri!
Son dakika: TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası! KVKK gerekçeyi açıkladıSon dakika: TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası! KVKK gerekçeyi açıkladı
Anahtar Kelimeler:
kanser tuvalet Tuvalet kağıdı araştırma kısır zarar

En Çok Okunan Haberler

Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti

Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti

EYT ile emekli olacaklara 12.389 TL maaş!

EYT ile emekli olacaklara 12.389 TL maaş!

Haluk Levent'ten çarpıcı sözler 'Şerefim üzerine yemin ediyorum...'

Haluk Levent'ten çarpıcı sözler 'Şerefim üzerine yemin ediyorum...'

Canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Şimdilik isimsiz konuşuyorum, günü geldiğinde...'

Canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Şimdilik isimsiz konuşuyorum, günü geldiğinde...'

Kanal İstanbul çıkışı gündem yarattı! "Depremle birlikte..."

Kanal İstanbul çıkışı gündem yarattı! "Depremle birlikte..."

Beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı…

Beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı…

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.