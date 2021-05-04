Uzmanlar uyardı! Koronavirüs testi pozitif olan anneler bebeklerini emzirmeye devam etmeli

Anne sütünün bebek sağlığı için mucizevi bir zırh olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi’nden Mikrobiyolog Öğr. Gör. Dr. İpek Ada Alver, “Anne sütünde karbonhidrat, yağ, proteinler ve mineraller başta olmak üzere özellikle patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmalar üzerinde mikrobiyostatik (mikroorganizmaların üremesini durdurucu), mikrobisidal (mikroorganizmaları öldürücü), antiviral özellikte, antienflamatuar (iltihap giderici) etkili ve bağırsak sistemini kuvvetlendirici immunoglobulinler (IgA olmak üzere IgG, IgM, IgD, IgE gibi) bulunmaktadır.” dedi. Anne sütünün adeta doğal bir aşı görevi üstlendiğini belirten Öğr. Gör. Dr. Alver, “Anne sütü adeta doğal bir aşıdır ve bebek sağlığı için mucizevi bir zırh özelliği gösterir. Doğumdan sonra ilk 30 dakika-1 saat içerisinde bebeğe ‘ilk süt’ denilen daha koyu kıvamlı ve sarımtırak renkli kolostrum sütünün verilmesi gerekiyor. Çünkü doğumdan sonra ilk 5 gün boyunca salgılanan kolostrum sütü içinde yüksek oranda immünoglobulinler vardır ve doğadaki hiçbir besin bu derece bağışıklık sistemini güçlendirici faktörler içermemektedir. Kolostrum, bebeğin gastrointestinal sistemini mukozal bir tabaka oluşturarak kaplar ve böylece yenidoğan bebeği dış ortamdan gelecek patojen mikroorganizmalara karşı korur” diye konuştu.

“BEBEĞİN GİYSİLERİNDEN AYRILARAK 60 DERECEDE DETERJANLA YIKANMALI” İpek Ada Alver, emzirme döneminde olan temaslı ya da ev karantinasındaki korona pozitif annelere aşağıdaki önerilerde bulundu. Öğr. Gör. Dr. Alver, “Anne genel vücut hijyeni ve meme hijyenine dikkat etmeli. Annenin ve diğer aile bireylerinin giysileri, bebeğin giysilerinden ayrılarak 60 derecede deterjanla yıkanmalı. Özellikle emzirmeden önce annenin bulunduğu ortam iyi havalandırılmalı, anne emzirmeden ya da süt sağmadan önce ellerini en az 20 saniye yıkamalı, anne emzirirken ya da süt sağım esnasında maske takmalı. Emzirme yerine süt sağım yöntemi kullanılacaksa göğüs pompası tüm parçaları ayrılarak her süt sağım öncesi ve sonrasında 100 derecede 30 dakika kaynatılmalı ya da masaüstü otoklavlarda steril edilmeli, sağım ekipmanlarını yıkadıktan sonra muhakkak durulanmalı ve kurulanmalı. Nemli kalan ekipmanlarda bakteriler ve diğer mikroorganizmalar hızla üreyebilmekte. Sütler sağıldıktan sonra uygun yöntemlerle muhafaza edilmeli. Sağıldıktan sonra oda ısısında 3 saat, +4 derecelik buzdolabında 24 saat kalabilir. Derin dondurucularda ise en fazla -18 derecede 3 ay saklanabilir. Diğer yandan buzdolabı ve derin dondurucuda saklanan sütler, protein içeriğinin azalma ihtimali olduğundan direkt kaynatılmamalı, benmari usulüyle ısıtılmalı.” dedi.