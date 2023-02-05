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  4. Uzmanlar uyardı: "Yarın evinizde oturun!" İstanbul için yağış alarmları çalıyor!

Uzmanlar uyardı: "Yarın evinizde oturun!" İstanbul için yağış alarmları çalıyor!

05.02.2023 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan dikkatli olunması istendi. Bugün sabah saatleri itibariyle İstanbul hava şartlarında sert bir geçiş yaşandı. Bazı vapur seferleri yapılamadı. Uzmanlardan da yarınki yağış için uyarılar art arda gelmeye devam ediyor.

Uzmanlar uyardı: "Yarın evinizde oturun!" İstanbul için yağış alarmları çalıyor!

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak herkesin merak ettiği bir konu oldu. Peş peşe yapılan açıklamalar İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için zorlu saatlerin yaşanacağı anlamına geliyor. Konuyla ilgili AFAD, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu uyarıda bulundu. AFAD İstanbullulara uyarı mesajı gönderdi.

UZMANLAR UYARIYOR

Yarından itibaren Türkiye'nin 72 şehrinde kar beklenirken meteoroloji mühendisi Orhan Şen, “Pazar evinizde oturun kar var. Pazartesi, salı hatta çarşamba da var. Sömestir tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur” dedi.

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İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00 itibariyle Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle İstanbul'da fırtınaya sebep olacak.

VALİ ALİ YERLİKAYA'DAN UYARI GELDİ

Vali Yerlikaya'dan da İstanbul'da yaşanacak kuvvetli yağış için uyarı geldi. Yerlikaya açklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Hemşehrilerim,

16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul'da;
Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir.
Lütfen TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM
Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz."

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Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışının yaşanması bekleniyor.

EKREM İMAMOĞLU VATANDAŞLARA DİKKATLİ OLMALARI UYARISINDA BULUNDU

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşları yarınki hava şartlarına karşın uyardı. İmamoğlu, Twitter üzerinden şu açıklamalarda bulundu:

"İstanbulluların Dikkatine

Şehrimiz yarın sabah başlayıp Perşembe gününe kadar sürecek Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine girecek, kar yağışı ve fırtına görülecek. İBB olarak sorumluluk alanımızdaki yollarda 9.649 personel ve 2.275 araç ve iş makinası ile görev yapacağız."

"Kar küreme ve tuzlama araçlarımız sorumluluk alanımızdaki 4 bin 23 km'lik yol güzergahında 598 müdahale noktasında hazır bulunmakta. Şehir merkezindeki yaya yollarında tuzlama çalışması yapmak üzere 377 noktada da tuz stoku yapmış durumdayız."

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Toplu taşımada yaşanabilecek olası aksamalar için ek seferler konuldu; metro, metrobüs ve Şehir Hatları’nda sefer sayıları yoğunluğa göre artırılacak. Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, kar lastiği kullanılması, resmi uyarıların takip edilmesi önemlidir.
Okulların tatil olup olmayacağı ya da diğer uygulamalarla ilgili resmi açıklamaları mutlaka takip etmeleri konusunda İstanbulluları uyarırız."

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