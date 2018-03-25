KADIN

Uzmanlar uyarıyor! Ani körlüğe neden olabilir

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2018 21:50 | Son Güncelleme

Kolesterol vücudumuzun bütün hücrelerinde bulunan yağ benzeri bir maddedir. Uzmanlar yüksek kolesterolün kalp rahatsızlıkları dışında körlük ve meme kanseri riskinizi arttırabileceği konusunda uyarıyor.

Uzmanlar uyarıyor! Ani körlüğe neden olabilir

Kolesterol, beyin, sinirler, kalp, bağırsaklar, kaslar, karaciğer başta olmak üzere tüm vücutta yaygın olarak bulunur. Vücudumuzun sağlıklı hücrelerin oluşumuna devam edebilmesi için, kolesterole ihtiyacı vardır, ancak fazla miktarda kolesterol sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

Ani körlük ve kanser tehlikesi

Uzmanların verdiği bilgiler ve yapılan araştırmalara göre, yüksek kolesterol, retinal damar tıkanıklığına bağlı ani körlüğe de neden olabiliyor. Retinal damar tıkanıklığı, ileri yaşlarda diyabetik göz hastalığından sonra en sık görülen retinal damar hastalığı olarak tanımlanıyor. Kolesterol yüksekliğine bağlı oluşan plaklar retinal damarlarda tıkanmaya neden oluyor. Bu etki; beyin ve göz arasında ki iletişimi sağlayan optik siniri etkiliyor ve körlüğe neden oluyor.

2000-2013 yılları arasında 660.000 kadın üzerinde yapılan çalışmalarda yüksek kolesterol ve meme kanseri arasında ilişki görüldüğünü açıklayan uzmanlar, “Yüksek kolesterol kadınlarda meme kanseri riskini % 64 arttırmaktadır” yorumunu yapıyor.

Kolesterol ikiye ayrılır

Kolesterol iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılır. Kandaki kolesterol düzeyi yaşla beraber artar ve erkeklerde daha fazla bulunur. Kötü kolesterol yani LDL, düşük yoğunluklu kolesteroldür. İyi kolesterol yani HDL ise yüksek yoğunluklu kolesteroldür. HDL damar duvarındaki kolesterolü dışarıya taşır. Dolayısıyla ateroskleroz (damar sertliği) için koruyucudur.

Okan Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Irmak Sayın Alan, kolesterol ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Kolesterol yüksekliği nedir?

Vücudumuzun sağlıklı hücrelerin oluşumuna devam edebilmesi için, kolesterole ihtiyacı vardır, ancak fazla miktarda kolesterol sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu durum farklı şekillerde oluşur ve genellikle önlenebilir ya da tedavi edilebilir. Lipid (yağ) miktarının fazla olduğu bir kan, genellikle "hiperlipidemi" olarak adlandırılır. Kandaki kolesterol miktarlarının aşırı miktarı olarak tanımlanır.

Kan yağlarının yükselmesine neden olan faktörler nelerdir?

Yaş ve cinsiyet (erkekler için ≥45 yaş, kadınlarda ≥55 yaş, özellikle menopoz dönemi)

Sigara içilmesi

Yüksek lipoprotein varlığı (kanınızdaki yağ türü)

Genetik faktörler (aile geçmişi)

Yüksek tansiyon (≥140/90 mmHg)

Düzensiz beslenme

Hareketsiz yaşam

Obezite

Doymuş yağ ve trans yağ içeriği yüksek gıdaların tüketimi

Aşırı alkol tüketimi (yüksek trigliserid düzeyleri ile ilişkili)

Tip 2 diyabet

Tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidizm)

Bazı ilaçlar: Östrojen, glukokortikoidler, doğum kontrol ilaçları

Kronik böbrek hastalığı

Kan yağlarının yüksekliğinin en yaygın türleri şöyledir:

Yüksek kolesterol (hiperkolesterolemi)

Yüksek trigliseritler (hipertrigliseridemi)

Kan yağlarının yüksekliğinin belirtileri nelerdir?

Hiperlipidemi bazı hastalarda belirgin bir belirti vermeden de ortaya çıkabilir. Çoğu kez yapılan rutin bir kan testi sırasında fark edilir. Bunun yanı sıra hastalarda aşağıda belirtilen bulgular da görülebilir.

Belirgin bir bulgu vermeden, hasta direkt olarak kalp damar hastalığı vb. bulgularla karşımıza çıkabilir

Karın ağrısı

Akut pankreatit (trigliserit yüksekliği kaynaklı)

Baş dönmesi

Denge kaybı

Baldırlarda yürürken meydana gelen ağrı

İnme

Göğüs ağrısı

Ksantomlar (dirsek, diz tendonları, vb). : Dislipideminin en yaygın dermatolojik belirtisi olup yağdan zengin anormal hücrelerin cilt altında birikimi ile oluşurlar.

Göz bulguları:

Korneal arkus veya korneada matlaşma: Özellikle ailesel hiperkolesterolemi ve genetik mutasyonlar nedeniyle çok düşük HDL (iyi) kolestrolü olan hastalarda karşımıza çıkmaktadır

Retinanın süt beyazı görünümü: Trigliserit değerleri çok yüksek olan hastalarda görülür. Nadiren görme kaybına yol açabilir.

Kan yağlarının yüksekliği nasıl tedavi edilir?

Hiperlipideminin tedavisi etkilenen kişilerin yaşı, belirtileri, eşlik eden hastalıkları ve risk faktörlerine bağlıdır. Tedavide öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri benimsenmelidir. Bunlar;

Dengeli bir diyet - Kolesterolün neredeyse % 15'i sıkı bir diyet ile azaltılabilir. Daha az doymuş yağ, rafine edilmiş şeker ve alkol tüketimi önemlidir. Diyetinize daha fazla meyve, sebze, yağsız protein ve tahıl eklemeniz kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabilir.

Kilo kontrolü

Düzenli Egzersiz - (Yürüyüş, Yoga, Dans vb.) - Her gün en az 30 dakika egzersiz yapın ve mümkünse bunu bir alışkanlık haline getirin

Sigaranın bırakılması

Ancak eşlik eden ciddi sistemik hastalıkları (şeker hastalığı, bilinen kalp damar hastalığı öyküsü, kronik böbrek hastalığı vb.) veya risk faktörleri olan hastalarda yaşam tarzı değişiklikleri ile kolesterol seviyeleri hedef değerlere çekilemez ise mutlaka bir hekim tarafından ilaç tedavisine başlanmalıdır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kolesterol körlük

En Çok Okunan Haberler

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Metin Hara'yı konuk eden Oylum Talu'nun zor anları!

Metin Hara'yı konuk eden Oylum Talu'nun zor anları!

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

İlginizi Çekebilir

Vajinal bölgenizi tıraş etmeyin!

Vajinal bölgenizi tıraş etmeyin!

Kanser taramasını böyle paylaştı

Kanser taramasını böyle paylaştı

Vücudu toksinlerden arındırmanın ve sağlıklı kalmanın yolları

Vücudu toksinlerden arındırmanın ve sağlıklı kalmanın yolları

Bedeninizdeki en önemli 12 Aküpresür noktası ile ağrılardan kurtulun

Bedeninizdeki en önemli 12 Aküpresür noktası ile ağrılardan kurtulun

Alüminyum folyonun kullanım alanları şaşırtıyor

Alüminyum folyonun kullanım alanları şaşırtıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir bardak su içmeyince neler oluyor?

Bir bardak su içmeyince neler oluyor?

Kök hücre bilinenden çok daha fazlası!

Kök hücre bilinenden çok daha fazlası!

Erkekler için doğum kontrol hapında gelişme

Erkekler için doğum kontrol hapında gelişme

Çorapla uyuyanlara uyarı! Sağlığınızdan olmayın

Çorapla uyuyanlara uyarı! Sağlığınızdan olmayın

Prostat ve cinsel yaşam

Prostat ve cinsel yaşam

Eklem hastalıklarının tedavisinde robotik cerrahi devri

Eklem hastalıklarının tedavisinde robotik cerrahi devri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.