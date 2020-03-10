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Uzmanlar uyarıyor: Çocuklarınızı asla dudağından öpmeyin

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2020 10:46 | Son Güncelleme

David Beckham’ın sosyal medyada kızıyla dudaktan öpüşürken çekildiği fotoğrafı paylaşması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hayranlarının bir kısmı fotoğrafı baba-kız arasındaki masum bir öpücük olarak tanımlarken bazı hayranları ise ateş püskürdü. Konuyla ilgili konuşan psikolog Charlotte Reznick, ebeveynlerin çocuklarını asla dudaktan öpmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Uzmanlar uyarıyor: Çocuklarınızı asla dudağından öpmeyin

Ünlü isimlerin çocuklarıyla dudak dudağa paylaştığı fotoğraflar son günlerde sosyal medyanın tartışma gündemlerinden birini oluşturuyor. Özellikle David Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğrafın üzerinden aylar geçmesine rağmen, fotoğrafın altındaki tartışma bitmek bilmedi.

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Uzmanlar konuyla ilgili, çocukların aile ortamında kendilerinin sevildiğini ve güvende hissetmeleri gerektiğini ifade ediyor. Ancak dudaktan öpmek ebeveynlerin bebeklerine sevgisini göstermek için iyi bir fikir olmadığının altını çiziyorlar. Ebeveynlerin çocuklarını dudaktan öpmesinin, çocukların kişisel sınırlar hakkındaki anlayışını değiştirebileceğini belirtiyorlar.

Psikolog Charlotte Reznick, dudak ve ağzın bir çocuğun vücudunun kişisel sınırı olduğunu dile getiriyor. Reznick açıklamasına şu şekilde devam ediyor;

Bir çocuğu dudağından öptüğünüzde, onlara vücut sınırlarının açık olduğunu ve herhangi birinin bu sınırlardan rahatlıkla girebileceği algısını yaratmış olursunuz. Dudaktan öpmeyle birlikte agresif bir şekilde gıdıklama, kundaklama ve zorla beslenme de aynı durumları yaratabilir. Çocuklarına bu şekilde davranan baskıcı ebeveynler çocuklarında “hayır” diyememe ve kendi kişisel sınırlarını yönetememe gibi durumlara yol açar. Bu da çocuklarda “mağdur sendromu” geliştirme riskini arttırır.

DİŞ HEKİMLERİ UYARIYOR

Çocukları dudaktan öpmenin sadece psikolojik zararı yok. Uzmanlar, özellikle diş hekimleri çocukları dudak ve ağızdan öpmenin çok sağlıksız olduğunu belirtiyor. Yetişkinlerin ağızlarında çocuklara bulaştığında onlara büyük zarar verebilecek çok sayıda mikrop olduğunu belirtiyorlar. Çocukların zayıf bağışıklık sistemi, yetişkinlerden gelen mikropları kaldırmayabilir. Doktorlar, bazı tehlikeli enfeksiyonların da çocukların vücuduna tükürük yoluyla girebileceği konusunda uyarıyorlar.

'ÇOCUKLAR TAKLİT EDEREK ÖĞRENİR'

Çocuklar, dışarıda evde gördüklerini uygular. Bu yüzden ebeveyni tarafından dudağından öpülen bir çocuk, bu hareketi bir sevgi gösterme olarak algılayabilir. Dışarıda da diğer çocukları veya yetişkinleri sempatiklik olsun diye öpmeye başlayabilir. Psikologlar, ebeveynlerin masum bir hareket olarak gördüğü harekete karşı, çocukların gördükleri şeyleri taklit ederek öğrendiklerinin altını çiziyor. Bu yüzden psikologlar çocuklarınızın sadece yanaklarından veya alnından öpmeyi öneriyor.

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