Uzmanlar uyarıyor: Klimayı açıp yüz felci olmayın

Uzmanlar, yaz sıcaklarının en yüksek seviyeye ulaştığı şu günlerde nem oranlardaki artışında etkisiyle özellikle kronik solunum ve kalp hastalıkları olanlar ve küçük çocuklar vücut ısılarında kontrolsüz artışa bağlı olarak ciddi sağlık sorunları yaşanabileceğine dikkat çekti.

Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, aslında klimalı ortamların sağlık açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, “Uygunsuz klima kullanımı viral üst solunum yolu enfeksiyonları, yüz felci, kas tutulmaları ve ağrılara yol açabilir” dedi.

Sıcak çarpması ölüme yol açıyor

Yüksek nem oranlarıyla birlikte yeterince terleyemeyen kişilerin vücut sıcaklığının, fizyolojik işlevleri yerine getiremeyecek tehlikeli düzeylere çıkabildiğini söyleyen Prof. Dr. Ali Kutlu, “Sıcak çarpması, ateş ve su kaybı özellikle kalp yetmezliği, kronik solunum ve nörolojik hastalıkları olan kişilerde ölümlere bile yol açabilmektedir. Klimalar, iç ortamın havasını kullanarak bir döngü dahilinde soğutma ve ısıtma işlemine tabi tuttuğu için ev tozları, küf ve hayvan döküntüleri gibi alerjen ve partikülleri tutan, düzenli bakımları yapılmış yüksek kalitede filtrelere sahip olmalıdır. Aksi halde özellikle astım ve kronik bronşit hastalarında ek sorunlara yol açabilir” diye konuştu.