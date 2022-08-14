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Uzmanlar uyarıyor! Seks pozisyonunuz sağlığınızı riske atıyor

14.08.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanların sevdiği, zevk aldığı cinsel pozisyonlar kişiye göre değişim gösteriyor. Bazı pozisyonlar hem kadınların hem de erkeklerin daha fazla tatmin olmasını sağlayabiliyor. Ancak uzmanlar seks pozisyonlarının sağlığı etkilediğini belirterek uyarıyor.

Uzmanlar uyarıyor! Seks pozisyonunuz sağlığınızı riske atıyor

Birçok farklı seks pozisyonu bulunuyor. Bu pozisyonlar içerisinde bulunan anal seks sıklıkla yapılıyor. Ancak uzmanlar anal seksin sağlığı tehlikeye attığını belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre Amerikalı ve İngiliz kadınların dörde birinden fazlası anal seks yapıyor. Dr Tabitha Gana ve Dr Lesley Hunt, cinsel ilişki tarzının ağrıya, kanamaya, idrar kaçırmaya ve uzun süreli yaralanmalara neden olabileceğini belirtti.

KADINLAR DAHA FAZLA HASAR ALIYOR

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Dr Gana ve Dr Hunt, anal seksin "pornografi dünyasından ana akım medyaya geçtiğini" söyledi. Heteroseksüel çiftler arasında daha yaygın hale geldi ve 16 ila 24 yaşları arasındaki İngiliz kadınların yüzde 28,5'i bunu yaptığını söyledi. Anal seks yapan kadınların erkeklerden daha fazla inkontinans yaşama olasılığı daha yüksektir, çünkü kadınların anal sfinkterleri "daha az sağlam" ve anal kanal kuvveti daha düşüktür, bu nedenle hasarın "daha önemli" olduğunu yazdılar.

KANAMA VE YIRTILMA RİSKLERİ VAR

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Cerrahlar, travmatik sıyrıklar, kanama ve anüsün yırtılmasının da riskler olduğunu söyledi. Dr Gana ve Dr Hunt şunları yazdı: ' Risklerin farkında olmayan genç bir kadın neslini yüzüstü bırakıyor olabiliriz. Daha iyi bilgi ile anal seks isteyen kadınlar kendilerini olası zararlardan daha etkili bir şekilde koruyabilirler.

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seks kadın kadın sağlığı pozisyonlar
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