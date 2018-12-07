Uzmanlar uyarıyor! Talk pudrası yumurtalık kanserine neden olabilir

Geçtiğimiz Temmuz ayında talk pudrası nedeniyle kansere yakalandığını söyleyen 22 kadın talk pudrası üreten bir firmaya açtığı davayı kazanmış, firma 4,7 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.

Bilim insanlarının yaptığı araştırma sonucuna göre de sürekli pudra kullanan kadınların yumurtalık kanserine yakalanma olasılığı bir hayli yüksek. Yumurtalık kanseri ve bebek tozu arasındaki bağlantı üzerine yapılan 29 çalışmadan 21'i, talk pudrası ve kanser arasında 'pozitif' bir ilişki bulunduğu saptandı.

CİNSEL ORGANA TALK PUDRASI SÜRMEK VEYA OVMAK ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİR

Bebek, vücut, yüz, ayak ve vajinal bölgede kullanılan pudraların aynı zamanda solunmasının da tehlikeli olabileceği ifade edildi. Talk pudrasını teneffüs etmek akciğerlerde tümörlere neden olabiliyor.

1999'dan beri Amerikan Kanser Topluluğu, genital bölgelerinde düzenli olarak bebek pudrası kullanan kadınların talk yerine mısır nişastası bazlı bebek pudrası seçmelerini önermiştir. Yayınlanan raporda, talk ve yumurtalık kanseri arasında kesin bir neden ve sonuç ilişkisi olduğu söylenmedi, ancak talk'ın kansere neden olabileceği uyarısında bulunuldu. Bu durumda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu bir gerçek ancak bazı çalışmalar, genital bölgelerinde düzenli olarak talk kullanan kadınların, yumurtalık kanseri gelişme riskinin yüzde 40 daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bebek pudrası da olarak bilinen talk tozu, silikon, magnezyum ve oksijenden oluşan bir kil minerali olan talkdan yapılıyor.