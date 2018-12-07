KADIN

Uzmanlar uyarıyor! Talk pudrası yumurtalık kanserine neden olabilir

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 07.12.2018 10:23 | Son Güncelleme

Kanadalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre birçok kadının kullandığı talk pudrası, solunması ve vajinal bölgeye uygulanması halinde yumurtalık kanserine neden olabilir.

Uzmanlar uyarıyor! Talk pudrası yumurtalık kanserine neden olabilir

Geçtiğimiz Temmuz ayında talk pudrası nedeniyle kansere yakalandığını söyleyen 22 kadın talk pudrası üreten bir firmaya açtığı davayı kazanmış, firma 4,7 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.

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Bilim insanlarının yaptığı araştırma sonucuna göre de sürekli pudra kullanan kadınların yumurtalık kanserine yakalanma olasılığı bir hayli yüksek. Yumurtalık kanseri ve bebek tozu arasındaki bağlantı üzerine yapılan 29 çalışmadan 21'i, talk pudrası ve kanser arasında 'pozitif' bir ilişki bulunduğu saptandı.

CİNSEL ORGANA TALK PUDRASI SÜRMEK VEYA OVMAK ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİR

Bebek, vücut, yüz, ayak ve vajinal bölgede kullanılan pudraların aynı zamanda solunmasının da tehlikeli olabileceği ifade edildi. Talk pudrasını teneffüs etmek akciğerlerde tümörlere neden olabiliyor.

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1999'dan beri Amerikan Kanser Topluluğu, genital bölgelerinde düzenli olarak bebek pudrası kullanan kadınların talk yerine mısır nişastası bazlı bebek pudrası seçmelerini önermiştir. Yayınlanan raporda, talk ve yumurtalık kanseri arasında kesin bir neden ve sonuç ilişkisi olduğu söylenmedi, ancak talk'ın kansere neden olabileceği uyarısında bulunuldu. Bu durumda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu bir gerçek ancak bazı çalışmalar, genital bölgelerinde düzenli olarak talk kullanan kadınların, yumurtalık kanseri gelişme riskinin yüzde 40 daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bebek pudrası da olarak bilinen talk tozu, silikon, magnezyum ve oksijenden oluşan bir kil minerali olan talkdan yapılıyor.

YAPABİLECEKLERİNİZ:

  • Talk içeren ürünleri almayın ve kullanmayın. Kadınların iç çamaşırlarında ya da pedlerinde talk pudrası kullanmamaları özellikle önemlidir.

  • Çocuk doktorunuzla ve/veya civarınızdaki bir hastaneyle temas kurarak talk kullanımı ve çocuklarla ilgili bir politikaları olup olmadığını öğrenin.

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YUMURTALIK KANSERİ BELİRTİLERİ

Her yıl yaklaşık 7.000 kadına yumurtalık kanseri teşhisi konur ve bu da onu kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri haline getirir. Yumurtalık kanserinin bazı semptomları, irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi durumlara benzer olduklarından fark edilmesi zordur.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Şişmiş bir mide
Sürekli şişkin hissetmek
Sık idrara çıkma ihtiyacı
Karın veya pelvik bölgenizdeki rahatsızlık
Yemek yerken aniden doymuş hissetmek

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