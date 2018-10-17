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Uzmanlar uyarıyor varis belirtilerini hafife almayın! Varis tedavisi sandığınızdan daha önemli!

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

Bacaklardaki toplardamarların genişlemesi sonucu meydana gelen bir rahatsızlık olarak tanımlanan varis, kolay tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ancak varis tedavisi önemsenmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Peki varis tedavi edilmezse ne olur? Konuyla ilgili bilgi veren Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Rengin Türkgüler, farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkan varisler hem estetik açıdan hem de sağlık açısından ciddi tehdit oluşturmaktadır.

Uzmanlar uyarıyor varis belirtilerini hafife almayın! Varis tedavisi sandığınızdan daha önemli!

Varis, hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen bir problemdir. Varis, her ne kadar başta kolay tedavi edilebilir hastalık olsa da tedavi edilmediği takdirde birçok soruna neden olmaktadır. Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Rengin Türkgüler, tedavi edilmeyen varislerin ortaya çıkardığı sonuçları anlattı.

VARİS TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Varis, bacaklardaki toplardamarların genişlemesi sonucu meydana gelen bir rahatsızlıktır. Her ne kadar kadınlarda daha sık görülse de bu rahatsızlık erkeklerde de görülmektedir. Sık sık bacak bacak üstüne atmak, obezite, hareketsizlik ve genetik faktörler varis oluşumuna neden olmaktadır. Kolay tedavi edilebilir ve cerrahi işlem gerektirmeyen tedavi yöntemleri sunan varis, tedavi edilmediği sürece hem estetik açısından hem de sağlık açısından birçok soruna neden olmaktadır.

Bacaklardaki yüzeysel toplardamarlarda meydana gelen venöz yetmezlik uzun süre tedavi edilmediğinde derin toplardamarları da etkilenmektedir. Bu etkilenme sonucunda da yüzeysel toplardamarlarda bulunan yetmezlik, derin toplardamarlarda da meydana gelmektedir. Yüzeysel ve derin toplardamarlarda meydana gelen yetmezlik bacaklarda şiddetli ağrılara ve pıhtı oluşmasına neden olmaktadır. İlerleyen dönemlerde ise bacaklarda yaralar meydana gelecektir. Varise bağlı damarlarda gelişen pıhtı bazen akciğere gidebilir, emboli nedeni olabilir.

Varis, bazı hastalarda dışarıdan gözükürken bazı hastalarda dışarıdan gözükmemektedir. Varis, tedavi edilmediği sürece iyileşmeyen bir hastalıktır. Varisin bulunması fakat ağrının olmaması göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Bu hastaların çoğunda kaşıntılar ve ayak bileğinde renk değişimleri meydana gelmektedir. Buna ek olarak kanamalarda yaşanmaktadır.
Varisin ilerlemesi, bacaklarda kaşıntılar, kanamalar, varis ülseri, gece krampları, yaralar tedavi edilmeyen varisin doğurabileceği sorunlar arasındadır.

VARİS TEDAVİSİNİ ERTELEMEYİN

Varisin ilerlemesini ve kötü sonuçlar doğurmasını engellemek için birçok tedavi yöntemi bulunmakta, ameliyatsız ve ameliyatlı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Köpükle varis tedavisi, lazerle varis tedavi, skleroterapi, radyofrekansla varis tedavisi ameliyatsız uygulanan tedavi yöntemleri arasındadır.

İlk başlarda kolay tedavi edilebilir bir hastalık olsa da ilerleyen zamanlarda tedavisi güçleşmektedir. Problemin uzman radyologlar tarafından tespit edilmesi tedavi kadar önemli bir husustur.

rengin-varis_tedavisi

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