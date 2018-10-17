Uzmanlar uyarıyor varis belirtilerini hafife almayın! Varis tedavisi sandığınızdan daha önemli!

Varis, hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen bir problemdir. Varis, her ne kadar başta kolay tedavi edilebilir hastalık olsa da tedavi edilmediği takdirde birçok soruna neden olmaktadır. Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Rengin Türkgüler, tedavi edilmeyen varislerin ortaya çıkardığı sonuçları anlattı.

VARİS TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?



Varis, bacaklardaki toplardamarların genişlemesi sonucu meydana gelen bir rahatsızlıktır. Her ne kadar kadınlarda daha sık görülse de bu rahatsızlık erkeklerde de görülmektedir. Sık sık bacak bacak üstüne atmak, obezite, hareketsizlik ve genetik faktörler varis oluşumuna neden olmaktadır. Kolay tedavi edilebilir ve cerrahi işlem gerektirmeyen tedavi yöntemleri sunan varis, tedavi edilmediği sürece hem estetik açısından hem de sağlık açısından birçok soruna neden olmaktadır.

Bacaklardaki yüzeysel toplardamarlarda meydana gelen venöz yetmezlik uzun süre tedavi edilmediğinde derin toplardamarları da etkilenmektedir. Bu etkilenme sonucunda da yüzeysel toplardamarlarda bulunan yetmezlik, derin toplardamarlarda da meydana gelmektedir. Yüzeysel ve derin toplardamarlarda meydana gelen yetmezlik bacaklarda şiddetli ağrılara ve pıhtı oluşmasına neden olmaktadır. İlerleyen dönemlerde ise bacaklarda yaralar meydana gelecektir. Varise bağlı damarlarda gelişen pıhtı bazen akciğere gidebilir, emboli nedeni olabilir.