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Uzmanlar, uyuza karşı alınması gereken önlemleri anlattı

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

Dermatoloji Uzmanı Dr.

Uzmanlar, uyuza karşı alınması gereken önlemleri anlattı

Dermatoloji Uzmanı Dr. Burak Sezen, uyuz hastalığından korunmanın yollarını anlatarak, "Bir kişiye uyuz tanısı konduğunda evde yaşayan herkes için kaşınmaları olsun veya olmasın aynı tedavi eş zamanlı başlamalıdır" dedi.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Burak Sezen, artış gösterdiği iddia edilen uyuz vakaları nedeniyle açıklama yaptı. Uyuzun daha çok gece uykudan uyandıran kaşıntı şeklinde kendini gösterdiğini anlatan Dr. Sezen, kaşıntının vücuttaki genital bölgeler dahil birçok yeri tutabileceğini söyledi. Hastalığın birden fazla deri bulgusuyla da kendini gösterdiğini anlatan Dr. Sezen, "Bir kişiye uyuz tanısı konduğunda evde yaşayan herkes için kaşınmaları olsun veya olmasın aynı tedavi eş zamanlı başlamalıdır. Şu an hastalığın en önemli artış sebeplerinden biri evde kaşınmayan kişi veya kişilerin tedaviyi uygulamıyor olmasıdır. İlk gün özel şampuan ve sabunlarla banyo yapılıyor. Daha sonra tüm vücuda boyundan aşağıya verdiğimiz karışımı sürüyoruz. İkinci ve üçüncü gün banyo yapmadan karışımı yine aynı şekilde vücuda sürüyoruz. Dördüncü gün gece hasta sadece banyo yapıyor. Evde aktif şikayeti olmayan kişiler de bu tedaviyi aynen uyguluyor. Üç hafta düzenli tedavi uygulandıktan sonra hastalığın tedavi olduğunu görebiliyoruz. Ancak 3-6 hafta dönemde kaşıntılar sürebiliyor" dedi.
Hastalıktan korunma yollarını da anlatan Özel Ata Sağlık Hastanesinde görevli Dr. Burak Sezen, "Olabildiğinde başkasının giysilerini giymeyin. Dışarıdan alınan giysileri yıkamadan giymeyin. Toplu yaşanan yerlerde aynı çarşaf ve yastık, yorgan kullanılması da hastalığın geçmesine neden olabilir. Çamaşırlar 60 derecenin üzerinde yıkanmalı. Eğer 60 derecenin üzerinde yıkanması uygun olmayan giysiler varsa, 3 gün-1 hafta arasında balkonda poşette bekletildikten sonra yıkanmalıdır" diye konuştu.

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