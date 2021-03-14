Uzmanlardan böbrek yetmezliği uyarısı: Ufak bir taş bile neden oluyor!

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Barbaros Başeskioğlu, böbrek sağlığının korunmasının genel sağlık açısından önemli olduğunu vurguladı. Böbreklerde meydana gelen sorunlara değinen Başeskioğlu, “Böbreklerin idrarı süzmek, vücudun sıvı ve tansiyon düzeni ile hormonal dengesini sağlamak gibi birçok görevi var. Az çalışan böbrek, sıvı süzemese bile hormonal görevlerini yapmaya devam etmektedir. Bu yüzden böbrek hastalıklarında öncelikle bu organı korumayı tercih ediyoruz” dedi.

Böbrek yetmezliğinin en önemli nedeninin böbrek taşı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Başeskioğlu, şöyle devam etti:

“1980’lerde diyalize giren hastaların çok büyük bölümünde böbrek yetmezliğinin nedeni böbrek taşıydı. Ancak artık taş hastalıklarının ciddi oranda tedavi edilebilir olmasıyla bu durum biraz daha düzeldi. Yine de böbrek taşları konusunda çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bazen çok büyük taşlar, herhangi bir sıkıntıya yol açmazken kanala düşen küçücük bir taş, böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor. Dolayısıyla halkımız taş boyutundan bağımsız olarak böbreğini koruması gerektiğini bilmeli.”