Uzmanlardan genital uçuk uyarısı: Cinsel ilişkiyle bulaşıyor

Genital uçuk cinsel temas sonrası bulaşır. Cinsel temas sırasında vücudun özellikle deri bölgesinin bazen hasarlı oluşu bu temas sırasında virüsün bulaşmasını kolaylaştırıcı bir etkendir. Virüs bir kere genital bölgeye yerleştikten sonra vücudumuzdan hiçbir zaman çıkmadığı için, dönem dönem hastalığın ortaya çıkmasıyla birlikte aynı anda bir cinsel ilişkiye girersek bu virüsü bir başkasına da bulaştırma şansını çok arttırmış oluruz.

Virüsün genital bölgeye bazen başka yollarla da bulaşması söz konusu olabilir. Ender sayıda olsa da özellikle hamam, sauna, havuz kenarı, umumi tuvaletler gibi ıslak mekanlarda da bulaşım riskinden bahsetmek mümkündür. Fakat bu durumlarda çok hızlı bir temas söz konusuyla bulaşma gerçekleşebilir.

GENİTAL UÇUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genital uçuğun belirtileri değişkendir. Bazen yanma, batma, ağrı hissi bazen de sadece hafif bir kaşıntı yapabilir. Kişi uçuğun gelişeceğini önceden hissedebilir. Fakat özellikle bir çok kadında sinsi olarak seyredebilir. Hastalığın ortaya çıkışını hiçbir şekilde fark edemeyen hastalar da bulunmaktadır.