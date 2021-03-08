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Uzmanlardan genital uçuk uyarısı: Cinsel ilişkiyle bulaşıyor

Betül Songur Betül Songur 08.03.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Herpes adı verilen virüsün, genital bölgeye yerleşmesiyle ortaya çıkan hastalığa genital uçuk adı verilir. Genital uçuk, vücudun cinsel bölgelerine cinsel temas sonrası bulaşma riski gösteren son derece sıkıntılı bir enfeksiyondur. Yerleştiği bölgede bir ömür boyu kalır ve tekrarlayan enfeksiyonlara neden olur. Kadınlar için vajinal, erkekler için de penis bölgesinde ani gelişen kızarıklıklar bu kızarıklığın üzerinde içi su dolu minik kabartıların gelişmesiyle seyreder. Bazen ağrılı da olabilir.

Genital uçuk cinsel temas sonrası bulaşır. Cinsel temas sırasında vücudun özellikle deri bölgesinin bazen hasarlı oluşu bu temas sırasında virüsün bulaşmasını kolaylaştırıcı bir etkendir. Virüs bir kere genital bölgeye yerleştikten sonra vücudumuzdan hiçbir zaman çıkmadığı için, dönem dönem hastalığın ortaya çıkmasıyla birlikte aynı anda bir cinsel ilişkiye girersek bu virüsü bir başkasına da bulaştırma şansını çok arttırmış oluruz.

Virüsün genital bölgeye bazen başka yollarla da bulaşması söz konusu olabilir. Ender sayıda olsa da özellikle hamam, sauna, havuz kenarı, umumi tuvaletler gibi ıslak mekanlarda da bulaşım riskinden bahsetmek mümkündür. Fakat bu durumlarda çok hızlı bir temas söz konusuyla bulaşma gerçekleşebilir.

GENİTAL UÇUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genital uçuğun belirtileri değişkendir. Bazen yanma, batma, ağrı hissi bazen de sadece hafif bir kaşıntı yapabilir. Kişi uçuğun gelişeceğini önceden hissedebilir. Fakat özellikle bir çok kadında sinsi olarak seyredebilir. Hastalığın ortaya çıkışını hiçbir şekilde fark edemeyen hastalar da bulunmaktadır.

Erkeklerde de aynı şekilde peniste ani şekilde gelişen kızarıklık, yanma, batma gibi belirtilerle ortaya çıkar. Yaklaşık 24 saat öncesinden o bölgede bir hassasiyet gelişir. O hassasiyetin arkasından da kızarıklık ve ardından içi su dolu kabartıların ortaya çıktığı fark edilir.

GENİTAL UÇUK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Genital uçuk tedavisinde, aynı şekilde ağız uçuğunda kullanılan ilaçları kullanmak mümkündür. Bu durumda özellikle tercih edilen hapların kullanılmasıdır. Bazen genital bölgeye yerleşen uçuğun sürekli tekrar etmesi halinde idame tedavi denilen tedaviler de mümkündür. Bu durumda uçuktan korunmak için her gün belirli miktarlarda kişiye çeşitli tedaviler uygulanabilir.

Tedavide ayrıca korunma da önemli bir rol alır. Özellikle enfeksiyonun ortaya çıktığı anlarda cinsel ilişkilerden uzak kalmak ya da prezervatifle korunmak gerekir.

GENİTAL UÇUK TEDAVİ EDİLMEZSE NE GİBİ SORUNLARA SEBEP OLUR?

Genital uçuktaki en büyük tehlike, özellikle kadınlarda genital bölgeye yerleştikten sonra, gebelik ve arkasından gelişen doğum süresince çocuklara bulaşma ihtimalidir.

Çocuklara bulaştığında özellikle doğum kanalında gözlerine bulaşma ihtimali vardır. Bu durumda ise yeni doğan çocuklarda maalesef körlüklere varabilen bir takım sıkıntılara yol açabilir. Uçuk tedavi edilmezse, hem karşı cinse bunu bulaştırmaya devam ederler hem de aynı şekilde kendi çocuklarının geleceğini de sıkıntıya sokabilirler.

HAMİLELİKTE ÇIKAN GENİTAL UÇUK DOĞUM ESNASINDA BEBEĞE BULAŞIR MI?

Genital uçuk, özellikle hamile kadınlarda bir risk oluşturabilir. Bu gebelik süresince çocuğa bulaşım riski değildir. Ama doğum esnasında doğum kanalına giren çocuk, eğer annede mevcut olan aktif bir enfeksiyon varsa bu kanaldan geçerken enfeksiyonu kapabilir.

Enfeksiyon özellikle çocuğun gözlerine bulaşırsa, çocukta körlük ihtimali olabilir.

DUDAK UÇUĞU ORAL SEKSLE GENİTAL BÖLGEYE BULAŞIR MI?

Herpes virüsünün birbirinden farklı birçok tipi vardır. Ama uçuk yapan özellikle iki temel tipi vardır. Tip-1 virüsü dudak bölgesine yerleşir. Tip-2 ise genital bölgeye yerleşir.

Dudak virüsünü bazen genital bölgede, genital bölge virüsünü de bazen dudak bölgesinde görmekteyiz. Bunlar oral seks gibi nedenlerle gerçekleşmektedir.

Bu virüsü özellikle eşcinsellerde anal bölgede görmekteyiz. Bu grupta HIV virüsünün de çok sık olması, sık tekrarlayan Herpes enfeksiyonlarına neden olmaktadır.

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