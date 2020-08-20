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Uzmanlardan herkesi şaşırtan açıklama! Balık ve yoğurdu birlikte tüketirseniz...

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.08.2020 11:01 | Son Güncelleme

Balık tüketilirken insanların aklına en sık takılan konu; balıkla yoğurdun birlikte tüketiminin zehirlenmeye sebep olup olmayacağıdır. Balığın yoğurtla tüketiminde zehirlenme yaşanacağına halk o derece inanmış ki balık satılan restoranlarda süt ve süt ürünleri dahi bulunmuyor. Peki, gerçekten balıkla yoğurdun tüketimi zehirlenmeye sebep olur mu? Hadi gelin bu soruya birlikte yanıt arayalım.

Uzmanlardan herkesi şaşırtan açıklama! Balık ve yoğurdu birlikte tüketirseniz...

Halk arasında balıkla süt ve süt ürünlerinin tüketimi hakkında dolaşan birçok rivayet var. Konunun gerçekliğe dayanan bir tarafının olup olmadığı ise herkesin kafasında bir soru işareti olarak yerleşmiş bir durumdadır. Beslenme uzmanları bu konu hakkında çok net konuşuyor. Uzmanlar, yoğurdun balıkla birlikte tüketilmesinde hiçbir sıkıntı görmüyor. Hatta son derece sağlıklı bir besin olduğu için yoğurdun her yemekle beraber tüketilmesi öneriliyor.

Yoğurt ve balığın zehirlenmeye yol açtığı rivayeti elbette insanların yaşadıkları tecrübelerden kaynaklanıyor. Balık ve yoğurdun birlikte tüketiminde zehirlenme yaşanması için tüketilen balığın bayat olması gerekir. Taze balıkların yoğurtla birlikte tüketilmesinde hiçbir sıkıntı yoktur. Örnek vermek gerekirse Türkiye’ye has bir alkol olan rakı servisinde masada hem balığa hem de yoğurda yer açılır. Beraber kullanılmaları hiçbir sıkıntı teşkil etmez.

BALIK VE YOĞURT NEDEN ZEHİRLENMEYE YOL AÇAR?

Balık ve yoğurdun birlikte tüketiminde zehirlenmeye neden olan histamindir. Histamin adı verilen aminoasit, balık bayatladığında ortaya çıkar; histamin normalde balığın içinde bulunan bir aminoasittir. Bu aminoasit yalnızca balık bayatladığında etkinleşir ve ölümcül etkilere sahiptir.

Balıkta ortaya çıkmış histamin ve yoğurdun içerisindeki histamin birleşince zehirlenme meydana gelir. Daha önce de bahsedildiği üzere balık ve yoğurdun birlikte tüketiminde zehirlenme yaşanmaz. Normal şartlarda bu ikilinin birlikte kullanımının sağlığa hiçbir zararı yoktur.

BALIK VE YOĞURTTAN ZEHİRLENDİĞİMİ NASIL ANLARIM?

Balık ve yoğurt birlikte tüketildikten sonra eğer balık bayat değilse hiçbir sağlık problemi yaşamazsınız. Eğer tükettiğiniz balıkta bayatlama söz konusuysa yoğurtla tüketmeseniz dahi zehirlenme durumu ile karşı karşıya kalırsınız.

Yemek yedikten yarım saat veya bir saat sonra; mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, ten renginde solma ve bayılma yaşanabilir. Bu belirtilerden birine veya birden fazlasına sahipseniz en yakındaki sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir.

BALIK ZEHİRLENMESİ YAŞAMAMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

  • İlk olarak taze ve mevsiminde olan balıkları tüketmelisiniz.

  • Balığı güvendiğiniz bir yerden veya markadan alın.

  • Dondurulmuş balık aldıysanız; balık çözünmeden eve dönün.

  • Buzlukta bekletilen balığı en fazla bir defa çözdürebilirsiniz.

  • Satın alınan balığın tazeliğini kontrol etmek elbette sizi büyük bir riskten kurtaracaktır. Balığın gözlerinin parlak ve canlı olması taze olduğunun en büyük göstergesidir.

  • Her ne kadar tadı beğenseniz de tropik sularda yaşayan balıkları tüketmemelisiniz.

  • Balığı dondurucuya atacaksanız kesinlikle dikkatlice temizleyip yıkamanız şarttır.
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