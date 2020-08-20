Uzmanlardan herkesi şaşırtan açıklama! Balık ve yoğurdu birlikte tüketirseniz...

Halk arasında balıkla süt ve süt ürünlerinin tüketimi hakkında dolaşan birçok rivayet var. Konunun gerçekliğe dayanan bir tarafının olup olmadığı ise herkesin kafasında bir soru işareti olarak yerleşmiş bir durumdadır. Beslenme uzmanları bu konu hakkında çok net konuşuyor. Uzmanlar, yoğurdun balıkla birlikte tüketilmesinde hiçbir sıkıntı görmüyor. Hatta son derece sağlıklı bir besin olduğu için yoğurdun her yemekle beraber tüketilmesi öneriliyor.

Yoğurt ve balığın zehirlenmeye yol açtığı rivayeti elbette insanların yaşadıkları tecrübelerden kaynaklanıyor. Balık ve yoğurdun birlikte tüketiminde zehirlenme yaşanması için tüketilen balığın bayat olması gerekir. Taze balıkların yoğurtla birlikte tüketilmesinde hiçbir sıkıntı yoktur. Örnek vermek gerekirse Türkiye’ye has bir alkol olan rakı servisinde masada hem balığa hem de yoğurda yer açılır. Beraber kullanılmaları hiçbir sıkıntı teşkil etmez.

BALIK VE YOĞURT NEDEN ZEHİRLENMEYE YOL AÇAR?

Balık ve yoğurdun birlikte tüketiminde zehirlenmeye neden olan histamindir. Histamin adı verilen aminoasit, balık bayatladığında ortaya çıkar; histamin normalde balığın içinde bulunan bir aminoasittir. Bu aminoasit yalnızca balık bayatladığında etkinleşir ve ölümcül etkilere sahiptir.