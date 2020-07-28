Uzmanlardan vatandaşlara yılan uyarısı

Yaz mevsimiyle birlikte yılanlar sıkça görülmeye başlandı. Yaşam alanları azaldığı için yiyecek bulmakta zorlanan yılanlar evlere de girmeye başladı. Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şenay, vatandaşlara önlem almaları için uyarılarda bulundu.

Yılanların yaz ayları başında çiftleşme dönemine girdiklerini ve daha aktif olduğunu belirten Şenay, "Bu aktiflikleri birçok yerde görebilirsiniz. Yılanların şu an şehirde görülmesinin sebebi de artık doğada birçok yeri yok etmiş olmamız. Yaşam alanları yok edildikçe şehirlere inip karınlarını doyuracak yer arıyorlar. Yılanlar su çevrelerinde daha çok bulunurlar. Evlere, araçlara girdiğini duyuyoruz. Yılanlar serin bir yer aradıkları için araçlara girer. Pikniğe giden vatandaşlarımız araçlarının kapılarını açık bırakmasınlar. Müstakil evlerdeki gıda kokusunu alan yılanlar yine kapıdan ya da pencereden girer. Onun için vatandaşlar pencerelerini tellesinler, bahçe kapılarını açık bırakmasınlar. Bazı vatandaşlarımız evlerinin kenarına kükürt döküyor, yılanlar gelmesin diye. Bunun henüz kanıtlanmış bir tezi yok" dedi.