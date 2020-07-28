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Uzmanlardan vatandaşlara yılan uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 08:44 | Son Güncelleme

Mersin'de havaların ısınması nedeniyle evlerde ve sokaklarda sık görülen yılanlar tedirginlik yaratıyor. Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunarak, "Vatandaşlar yılanla karşılaşınca hiçbir şey yapmasın, sakin bıraksın. Biz onlara zarar verdiğimizde tehlikeli olurlar. İtfaiyeye haber versinler" dedi.

Uzmanlardan vatandaşlara yılan uyarısı

Yaz mevsimiyle birlikte yılanlar sıkça görülmeye başlandı. Yaşam alanları azaldığı için yiyecek bulmakta zorlanan yılanlar evlere de girmeye başladı. Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şenay, vatandaşlara önlem almaları için uyarılarda bulundu.

Yılanların yaz ayları başında çiftleşme dönemine girdiklerini ve daha aktif olduğunu belirten Şenay, "Bu aktiflikleri birçok yerde görebilirsiniz. Yılanların şu an şehirde görülmesinin sebebi de artık doğada birçok yeri yok etmiş olmamız. Yaşam alanları yok edildikçe şehirlere inip karınlarını doyuracak yer arıyorlar. Yılanlar su çevrelerinde daha çok bulunurlar. Evlere, araçlara girdiğini duyuyoruz. Yılanlar serin bir yer aradıkları için araçlara girer. Pikniğe giden vatandaşlarımız araçlarının kapılarını açık bırakmasınlar. Müstakil evlerdeki gıda kokusunu alan yılanlar yine kapıdan ya da pencereden girer. Onun için vatandaşlar pencerelerini tellesinler, bahçe kapılarını açık bırakmasınlar. Bazı vatandaşlarımız evlerinin kenarına kükürt döküyor, yılanlar gelmesin diye. Bunun henüz kanıtlanmış bir tezi yok" dedi.

BİZ ONLARA ZARAR VERDİĞİMİZDE TEHLİKELİ OLURLAR

İnsanların yılanlarla karşılaşması haline müdahale etmemelerini isteyen Şenay, "Vatandaşlar yılanla karşılaşınca hiçbir şey yapmasın, sakin bıraksın. İtfaiyeye haber versinler. Yılanlara müdahale etmek isterlerse yılan kendini savunmak için bir hamlede bulunacaktır. Yılanlar aslında zararlı hayvanlar değillerdir, bunlar egzotik hayvanlardır. İnsanları gördüklerinde ya kaçarlar ya da bir yere saklanırlar. Biz onlara zarar verdiğimizde tehlikeli olurlar. Bütün yılanlar için zehirli diyemeyiz. Bir kısmı zehirli olur, bir kısmı zehirsiz" diye konuştu.

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(DHA)

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