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'Uzun Covid-19' hastalarının çoğu en az 6 ay işe geri dönemiyor

07.01.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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'Uzun Covid-19' hastalarının çoğu en az 6 ay işe geri dönemiyor

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma “uzun Covid”den müzdarip hastaların neredeyse yarısının enfeksiyondan altı ay sonra bile iş hayatına tam olarak dönemediğini ortaya koydu.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) semptomlarının altı hafta ve daha uzun sürmesi sonucunda ortaya çıkan durumdan etkilenenlerin yürüme, merdiven çıkmak gibi küçük fiziksel hareketlerden sonra “yorgunluk, 'beyin sisi' veya “kendini kötü hissetme” gibi durumlarla mücadele ettiği belirtildi.

Bilim insanlarına göre uzun Covid, koronavirüsle enfekte olan 50 yaşın altındaki her 10 kişiden birini vuruyor. Ancak araştırmalar, kadınların kalıcı semptomlar yaşama olasılığının erkeklerden yüzde 50 daha yüksek olduğunu gösteriyor.

SALGIN BİTSE BİLE SEMPTOM ORTADAN KALKMAYABİLİR

Araştırmacılar, salgın sona erdiğinde, hastanelerin uzun Covid hastalarının yoğun talepleriyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor. İngiltere’de hali hazırda milyonlarca kişinin uzun Covid hastası olduğu biliniyor.

Cambridge Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, kalıcı semptomlardan şikayetçi 3 bin 700'den fazla hastayı inceleyerek uzun Covid'in iş yaşamındaki etkisini araştırdı. Çalışmaya katılan tüm hastaların yarısından fazlasının (yüzde 66) enfeksiyondan altı ay sonra hala en az bir koronavirüs semptomundan müzdarip olduğu belirtildi.

EN SIK BİLDİRİLEN SEMPTOM YORGUNLUK

Bununla birlikte ankete katılanlar arasında en sık bildirilen semptomun yüzde 77 oranında yorgunluk olduğu ifade edildi. Onu, yüzde 72 ile egzersiz veya zihinsel aktiviteden sonra kendini kötü hissetme izledi. Beyin sisi veya bilişsel işlev bozukluğu, yüzde 55,4 ile en yaygın üçüncü semptomdu.

YÜZDE 45'İNİN PERFORMANSI DÜŞTÜ

Sonuçlarda hastaların bin 665’inin (yüzde 45) performansının hastalığa yakalanmadan önceki döneme göre performanslarının düştüğü görüldü. Bununla birlikte uzmanlar 825 (yüzde 22,3) uzun Covid hastasının sağlık koşullarının çalışmaya elverişli olmadığını, 317'sinin (yüzde 8) ise semptomlarının hastaneye kaldırılmaya yetecek kadar şiddetli hale geldiğini açıkladı. Hastaların bin 312’sinin (yüzde 35) de yaşadıkları semptomlar nedeniyle acil servise başvurduğu ifade edildi.

İngiltere Ulusal Enstitüsü tarafından yayımlanan kılavuz, Covid-19 hastalarının semptomları kötüleşmesi veya yedi günden uzun sürmesi halinde ambulans çağırmaları konusunda uyarıyor. Şiddetli nefes darlığı, mavi dudak, şiddetli öksürük, nemli ve üşümüş hissetme hissetme uyanmanın zorlaşması, kafanın karışması ve sık sık tuvalete gidilmesi de hastaların acil servis birimlerine gitmeleri gerektiğine dair uyarı işaretleri olarak ele alınıyor.

Çalışmanın yazarları, uzun Covidli hastalar, iş ve günlük yaşamlarını önemli ölçüde aksatan semptomlar bildiriyor. Birçok hastanın altı ay boyunca iyileşmediği ve hastalık önemli ölçüde etkilendiği görülüyor” ifadelerini kullandı.

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