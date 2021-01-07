'Uzun Covid-19' hastalarının çoğu en az 6 ay işe geri dönemiyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) semptomlarının altı hafta ve daha uzun sürmesi sonucunda ortaya çıkan durumdan etkilenenlerin yürüme, merdiven çıkmak gibi küçük fiziksel hareketlerden sonra “yorgunluk, 'beyin sisi' veya “kendini kötü hissetme” gibi durumlarla mücadele ettiği belirtildi.

Bilim insanlarına göre uzun Covid, koronavirüsle enfekte olan 50 yaşın altındaki her 10 kişiden birini vuruyor. Ancak araştırmalar, kadınların kalıcı semptomlar yaşama olasılığının erkeklerden yüzde 50 daha yüksek olduğunu gösteriyor.

SALGIN BİTSE BİLE SEMPTOM ORTADAN KALKMAYABİLİR

Araştırmacılar, salgın sona erdiğinde, hastanelerin uzun Covid hastalarının yoğun talepleriyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor. İngiltere’de hali hazırda milyonlarca kişinin uzun Covid hastası olduğu biliniyor.

Cambridge Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, kalıcı semptomlardan şikayetçi 3 bin 700'den fazla hastayı inceleyerek uzun Covid'in iş yaşamındaki etkisini araştırdı. Çalışmaya katılan tüm hastaların yarısından fazlasının (yüzde 66) enfeksiyondan altı ay sonra hala en az bir koronavirüs semptomundan müzdarip olduğu belirtildi.