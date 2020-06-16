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Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.06.2020 13:10 | Son Güncelleme

Pandemi, aynı evde yaşayan çiftler hariç birçok insanın seksten mahrum kalmasına neden oldu. İngiltere’de yalnız yaşayan insanların bir araya gelebilmesi konusunda yapılan bir düzenleme birçok insan tarafından memnuniyetle karşılandı. Yapılan düzenlemeye göre, ayrı evlerde yaşayan iki yetişkin, bir evde toplanabilecek. Ancak evlerden birinde yaşayan başka insanlar varsa bu kural geçerli olmayacak.

Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?

Araştırmacılar, pandemi süresince, yani 12-14 hafta gibi bir süre seks yapmayan bir insanın vücudunda nasıl değişiklikler olduğunu inceledi. Seks sırasında vücut, mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin ve oksitosin salgılar. Bu salgılar öpüşmek, sarılmak gibi yakın temaslarda da salgınlansa bile, orgazm sırasında daha güçlü salgılanarak kişilerin rahatlamış hissetmelerini sağlar.

Bazı insanlar için seks, kısa süreliğine bile olsa beynini başka sıkıntılardan uzaklaştırmanın bir yoludur. Bu da kişilerde endişe duygusunun azalmasına neden olur. Peki bu hormonlardan faydalanmak için seks yapmak şart mıdır? Kesinlikle hayır!

Mastürbasyon, seksle neredeyse aynı etkiye sahiptir. Düzenli egzersiz yapmak da vücuttaki serotonin, endorfin ve dopamin seviyesini artırır.

UYKU VE HAFIZA BOZUKLUĞU

Mutluluk hormonu olarak da tanımlanan serotonin aynı zamanda uykuyu düzenlemeye yardımcı olur. Bunun yanında öğrenme ve hatırlama kabiliyetlerini de geliştirir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Bazı araştırmalar, orgazmın bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisini ortaya koymuştur. 2014’te 11 kişi ile yapılan küçük bir araştırma, mastürbasyon yoluyla ulaşılan orgazmın da adrenalini yükselttiğini ve bağışıklık güçlendiren hücreler tarafından kullanılan, çoklu fonksiyona sahip bir protein hormonu olan prolaktin plazma yoğunluğunu artırdığını gösterdi.

Jinekolog doktor Sarah Welsh, orgazm ve bağışıklık sistemi arasındaki ilişkiye dikkat çekerek “Bağışıklık sistemimizdeki bileşenlerin cinsel istek ve orgazm ile aktive olduğuna dair kanıtlar bulunuyor. Seks veya mastürbasyon yoluyla orgazm, adrenalin seviyesinde ve bağışıklık hücrelerinin miktarında artışa neden olur. Bu nedenle cinsel uyarılma, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiye sahiptir” dedi.

Wilkes Üniversitesi’nde yapılan bir başka araştırma ise seksin soğuk algınlığını bertaraf edebileceğini ortaya koydu.

VAJİNAL DUVARLARDA İNCELME VEYA SIKILAŞMA OLABİLİR

3 aydan daha uzun süre seks yapmamak vajinada bazı değişikliklere yol açabilir. “Seks, vajinadaki kan dolaşımını hızlandırır. Uzun süre seks yapmayınca vajinal dokuda kuruluk ve incelme olabilir” diyen Dr. Welsh, bu durumun menopoz dönemindeki kadınlarda daha yaygın görüldüğünü belirtti.

EREKSİYON BOZUKLUĞU RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Dr. Earim Chaudry, bir süre seks yapmayan insanlarda farkedilebilir küçük değişiklikler veya sağlıkları üzerinde ciddi yan etkiler olabileceğini belirterek “Düzenli seks yapmayan erkeklerde ereksiyon bozukluğu gelişmesi daha yüksek bir olasılıktır. Bu durum, özellikle ileri yaştaki erkekler için geçerlidir” dedi. Düzenli seks stresi azaltıp hücre metabolizmasını sabit bir hıza getirdiği için erkeklerde prostat kanseri riskini azalttığı da belirtilenler arasında.

BAŞKA İNSANLARLA BAĞ KURAMAYABİLİRSİNİZ

Çok sık seks yapmaya alışkınsanız ve yüksek bir libidoya sahipseniz rutininizdeki ani bir bozulma ruh sağlınızı etkileyebilir.

Psikolog Dr. Beck Spelman “Uzun süre seks yapmamak, kişinin cinsel istek seviyesine bağlı olarak herkesi farklı şekillerde etkiler. Eğer cinsel isteğiniz yüksekse bu sizi başkalarını olduğundan daha fazla rahatsız edecektir. Seks yapmanın bir çok faydası var, stres seviyesini azaltmak da bunlardan biri. İnsanlar yalnızca orgazm olurken yaşadığı fiziksel haz için değil, kendilerini başka birine yakın hissettiği için de düzenli olarak seks yapmak isteyebilir” dedi.

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