Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?

Araştırmacılar, pandemi süresince, yani 12-14 hafta gibi bir süre seks yapmayan bir insanın vücudunda nasıl değişiklikler olduğunu inceledi. Seks sırasında vücut, mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin ve oksitosin salgılar. Bu salgılar öpüşmek, sarılmak gibi yakın temaslarda da salgınlansa bile, orgazm sırasında daha güçlü salgılanarak kişilerin rahatlamış hissetmelerini sağlar.

Bazı insanlar için seks, kısa süreliğine bile olsa beynini başka sıkıntılardan uzaklaştırmanın bir yoludur. Bu da kişilerde endişe duygusunun azalmasına neden olur. Peki bu hormonlardan faydalanmak için seks yapmak şart mıdır? Kesinlikle hayır!

Mastürbasyon, seksle neredeyse aynı etkiye sahiptir. Düzenli egzersiz yapmak da vücuttaki serotonin, endorfin ve dopamin seviyesini artırır.

UYKU VE HAFIZA BOZUKLUĞU

Mutluluk hormonu olarak da tanımlanan serotonin aynı zamanda uykuyu düzenlemeye yardımcı olur. Bunun yanında öğrenme ve hatırlama kabiliyetlerini de geliştirir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Bazı araştırmalar, orgazmın bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisini ortaya koymuştur. 2014’te 11 kişi ile yapılan küçük bir araştırma, mastürbasyon yoluyla ulaşılan orgazmın da adrenalini yükselttiğini ve bağışıklık güçlendiren hücreler tarafından kullanılan, çoklu fonksiyona sahip bir protein hormonu olan prolaktin plazma yoğunluğunu artırdığını gösterdi.