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'Uzun süredir bunu söylemedim ama...' 5 öğrenciye mezar olmuştu! Afyonkarahisar'daki Türkiye'yi yasa boğan kazayla ilgili servis şoföründen şoke eden iddia

30.01.2023 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl Afyonkarahisar'da meydana gelen servis minibüsü kazasında 5 öğrencinin hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Kazaya ilişkin 6 kişinin yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Servis şoföründen şoke eden bir iddia geldi. "Çocukların ailesi üzülmesin diye uzun süredir bunu söylemedim ama..." diyerek sözlerine başlayan şoför, kazanın çocukların gürültüsü sonucu şuur kaybı ve baygınlık geçirmesi nedeniyle olduğunu iddia etti.

'Uzun süredir bunu söylemedim ama...' 5 öğrenciye mezar olmuştu! Afyonkarahisar'daki Türkiye'yi yasa boğan kazayla ilgili servis şoföründen şoke eden iddia

Afyonkarahisar'da meydana gelen, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün kazası tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Kazada 5 öğrenci hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralanmıştı. Servis kazasıyla ilgili 6 kişinin yargılanmasına devam edildi. Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan servis sürücüsü A.Ş, tutuksuz sanıklardan dönemin İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde destek hizmetleri şube müdürü olarak görev yapan M.Ş, aynı birimde görevli memur C.Ö, okul müdürü G.Ş.Ö., taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Ancak duruşmada servis şoförünün "Daha önce söylemedim ama..." diyerek ortaya attığı iddia şoke etti. İşte detaylar...

"ÇOCUKLARIN AİLESİ ÜZÜLMESİN DİYE UZUN SÜREDİR BUNU SÖYLEMEDİM AMA..."

5 öğrencinin ölümünden sorumlu olarak tutuklu bulunan sürücü A.Ş. trafik kazasının araçtaki çocukların gürültüsü sonucu şuur kaybı ve baygınlık geçirmesi nedeniyle meydana geldiğini iddia etti. A.Ş, "Çocukların ailesi üzülmesin diye uzun süredir bunu söylemedim ama kaza, çocukların gürültüsü sonucu meydana geldi." dedi.

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"BAĞIRIŞ, ÇAĞIRIŞ NEDENİYLE ŞUURUMU KAYBETMİŞİM"

A.Ş. "Bağırış, çağırış nedeniyle şuurumu kaybetmiş, bayılmışım. Kazadan 30 dakika sonra jandarmalar gelince ayılmışım. Kaza, Allah'ın takdiri. Beraatimi talep ediyorum" ifadesini kullandı.

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Mahkeme; A.Ş'nin tutukluluk halinin devamına, Milli Eğitim Bakanlığından yeni evrak talebinde bulunulması ve yeni tanık beyanlarının dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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SERVİS ARACI 5 ÖĞRENCİYE MEZAR OLMUŞTU

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana gelen olayda bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula getiren A.. (53) idaresindeki servis minibüsü Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

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Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, R.E. (12), H.T. (16), M.E. (10), Y.D. (11) ise yaralandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şoför Afyonkarahisar öğrenci servis

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