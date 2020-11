Uzun süreli Covid-19’un sebebi nedir? Bilim dünyasından ilk açıklama

İngiltere’de yer alan King’s College of London’dan bilim insanları, yeni tip koronavirüsün akciğerlerde kalıcı ve büyük bir tahribata yol açtığını belirtti. Araştırma ekibi, Şubat ve Nisan 2020 arasında İtalya Trieste Üniversite Hastanesi'nde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 41 hastanın akciğer, kalp, karaciğer ve böbreklerinden alınan doku örneklerini analiz etti.

Bilim insanları tarafından daha önce yapılan bir çalışmada, Covid-19 yakalanan her yedi kişiden birinin en az dört hafta, her 20 kişiden birinin en az sekiz hafta, her 45 kişiden birinin ise en az 12 hafta boyunca uzun süreli Covid-19 ile mücadele ettiği ortaya koydu.

Bilim insanları, uzun süreli Covid-19 neden olan faktörleri hala araştırıyor. Bununla birlikte College of London tarafından yapılan çalışmanın ,bu konuda sonuçları ortaya konulan ilk araştırma olduğu belirtildi.