Uzun süreli ilişkilerde heyecanı korumanın 7 yolu! Monotonluktan kurtulmak için öneriler...

Her ilişki başladığı gibi devam etmez bu çok normaldir. İlişkinin başlarındaki heyecanı yakalamak aslında göründüğü kadar zor değil. Eskiden anılarınızı paylaştığınız mekan, koku, kıyafetleriniz bile ilişkinizi tekrar ayağa kaldıracaktır. Fakat bu geçici sürebilir bu yüzden hayatınızda geçici heyecanlar değil kalıcı çözümler oluşturmak şarttır.

1. BİRLİKTE YENİ ŞEYLER DENEYİN

Beyin, yenilikleri sever! Birlikte hiç denemediğiniz bir aktivite yaparak ilişkinizi canlandırabilirsiniz. Bu bir dans dersi, ekstrem bir spor veya yeni bir yemek tarifi olabilir. Önemli olan rutinin dışına çıkmak ve yeni anılar biriktirmek.

2. KÜÇÜK SÜRPRİZLER YAPIN

Sürprizler ilişkinin en tatlı heyecan kaynaklarından biridir. Partnerinize beklenmedik bir not bırakmak, sevdiği bir tatlıyı almak ya da minik bir hediye vermek bile ilişkinize taze bir hava katabilir. Büyük jestler olmasına gerek yok, önemli olan düşünceli olmak!

3. RANDEVU GECELERİ PLANLAYIN

Beraber yaşasanız veya uzun süredir birlikte olsanız bile, “ilk buluşma heyecanını” geri getirmek mümkün. Haftada ya da ayda bir günü özel bir randevu gecesi olarak planlayın. Şık bir akşam yemeği, nostaljik bir film gecesi veya birlikte gidilecek farklı bir mekan ilişkinizi canlandırabilir.

4. FİZİKSEL TEMASI ARTIRIN

Zamanla, çiftler arasında fiziksel temas azalabiliyor. Oysa ki dokunmak, sarılmak ve öpüşmek mutluluk hormonu olan oksitosini artırır. Sıcak bir sarılma ya da aniden gelen bir öpücük bile ilişkinizi daha yakın ve tutkulu hale getirebilir.

5. BİRLİKTE SEYAHAT EDİN

Seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek ve farklı deneyimler yaşamak, ilişkinizi canlandırmanın harika yollarından biridir. İster uzak bir ülkeye gidin ister hafta sonu kaçamağı yapın, birlikte yolculuk yapmak bağınızı güçlendirecektir.

6. BİRBİRİNİZE ALAN TANIYIN

Sürekli birlikte vakit geçirmek ilişkiyi bazen sıkıcı hale getirebilir. Kendi hobilerinize ve arkadaşlarınıza vakit ayırarak özlem duygusunu yeniden canlandırabilirsiniz. Unutmayın, özlemek aşkı büyütür.

7. BİRLİKTE GÜLÜN VE EĞLENİN

Gülmek, ilişkileri güçlü tutan en önemli şeylerden biridir. Birlikte komedi filmleri izleyin, espriler yapın ya da çocuk gibi saçmalayın. Eğlenebildiğiniz bir ilişki, uzun ömürlü bir ilişki olur.

Unutmayın, uzun süreli ilişkilerde heyecanı kaybetmek kader değil! Küçük dokunuşlarla ilişkinizi her zaman canlı tutabilirsiniz.

Peki, sizin ilişkinizde heyecanı korumak için yaptığınız şeyler neler? Yorumlara yazabilirsiniz.