Uzun tırnaklarda yeni dönem başlıyor: Dokunmatik ekranları algılayan oje geliştirildi

Louisiana’daki araştırmacılar, tırnakları dokunmatik ekranlarla uyumlu hale getirebilecek şeffaf bir oje üzerinde çalışıyor.

23 Mart’ta Amerikan Kimya Derneği’nin bahar toplantısında tanıtılan bu deneysel kaplama, tırnakları adeta bir 'stylus' yani dokunmatik kalem gibi kullanmayı mümkün kılmayı hedefliyor.

Henüz ticari bir ürün olmasa da bu buluş, özellikle uzun tırnak kullanan bireylerin teknolojiyle etkileşimini kökten değiştirebilir.

FİKİR GÜNDELİK BİR SORUNDAN DOĞDU

Projenin arkasında, kimya ve biyoloji öğrencisi Manasi Desai ile danışmanı kimyager Joshua Lawrence bulunuyor. İkili, uzun tırnaklı kişilerin telefon kullanırken yaşadığı zorlukları fark ederek bu probleme kimya yoluyla çözüm aramaya başladı.

Lawrence, "Kimyacılar dünyayı daha iyi hale getirmek için sorun çözer" diyerek çalışmanın amacını özetledi.

DOKUNMATİK EKRANLAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Akıllı cihazların ekranlarında ince bir iletken kaplama bulunur. Parmak gibi elektrik iletebilen bir nesne ekrana dokunduğunda bu elektrik alanı bozulur ve cihaz bu teması algılar.

Ancak tırnaklar elektrik iletmediği için ekranla etkileşime giremez. Hatta bazen kuru cilt nedeniyle parmak uçlarının bile yeterince iletken olmadığı ve 'zombi parmak' olarak bilinen durum ortaya çıkabilir.

ŞEFFAF VE RENKSİZ FORMÜL ARAYIŞI

Araştırmacılar, daha önce geliştirilen iletken ojelerin genellikle metal içerdiğini ve koyu renkli olduğunu belirtti. Bu nedenle hedefleri, her manikürün üzerine uygulanabilecek şeffaf ve renksiz bir formül geliştirmek oldu.

Desai, bu amaçla 13 farklı şeffaf oje ve 50’den fazla katkı maddesi üzerinde denemeler yaptı.

EN UMUT VEREN KARIŞIM

Şu ana kadar en başarılı sonuç, iki bileşenin karışımıyla elde edildi:

Taurin (vücutta doğal bulunan bir madde)

Etanolamin (endüstride kullanılan organik bir bileşik)

Bu karışım kurutulup test edildiğinde, dokunmatik ekranları aktive edebildiği görüldü.

BİLİMSEL AÇIKLAMA: ASİT-BAZ ETKİLEŞİMİ

Araştırmacılara göre ojenin çalışması, asit-baz kimyasına dayanıyor. Taurin proton vermeye, etanolamin ise proton almaya eğilimli. Bu etkileşim, ekranın elektrik alanında küçük bir değişim yaratarak dokunuşun algılanmasını sağlıyor.

HENÜZ RAFLARA GELMEYE HAZIR DEĞİL

Proje umut verici olsa da henüz tamamlanmış değil. En iyi formülün bile tırnak üzerinde uzun süre etkili olmadığı ve birkaç saat ya da gün içinde işlevini kaybettiği belirtiliyor. Ayrıca etanolaminin sağlık açısından riskler taşıyabileceği ve hızlı buharlaştığı da önemli bir sorun.

Araştırma ekibi buluş için geçici patent başvurusunda bulundu. Uzmanlara göre bu çalışma, kozmetik ürünlerin yalnızca estetik değil, fonksiyonel özellikler de kazanabileceğini gösterdi.

Henüz geliştirme aşamasında olsa da bu yenilik, gelecekte günlük yaşamda teknolojiyi kullanma biçimimizi değiştirebilir.